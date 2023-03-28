Врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы

В Украине коронавирус никуда не исчез, сейчас в стране преобладает штамм Кракен, отличающийся своей заразностью. По данным ВОЗ, этот вариант XBB1.5 является самым заразным из COVID.
Какие его симптомы, и почему он так быстро распространяется, рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.
Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых в зависимости от статуса вакцинации, возраста и состояния здоровья.
До появления симптомов может пройти от 2 до 14 дней после контакта
Вас считают заразным за 1-2 дня до появления симптомов, и вы все еще заразны по меньшей мере 2-3 дня после появления симптомов
В начале болезни появляется кашель, потеря вкуса и обоняния, лихорадка.
Дальнейшие симптомы
Вакцинация остается нашей лучшей защитой от будущих волн COVID-19, поэтому по-прежнему важно, чтобы люди как можно быстрее получили все дозы, показанные им.
Подумайте над тем, чтобы носить маску, особенно если у вас высокий риск заразиться вирусом. Во время тестируйтесь и изолируйтесь.
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