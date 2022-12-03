Врач рассказала, почему генератор это "тихий убийца"

Из-за регулярных отключений электроэнергии и обстрелов РФ Украины люди начали использовать генераторы. Вместе с тем от неправильного использования генераторов участились отравление угарным газом и даже летальные случаи.
Почему эти устройства при неправильном использовании могут стать "тихими убийцами" рассказала врач из Львова Виктория Пьец.
Наибольшая опасность от работы генераторов возникает из-за выброса угарного газа и токсичных веществ.
Чадный газ или оксид углерода опасен для организма, потому что он не имеет запаха, цвета или вкуса.
В организме человека есть красные кровяные тельца – эритроциты, их функция – транспорт кислорода благодаря пигменту гемоглобина. Беда оксида углерода заключается в том, что он очень родственен с гемоглобином. И когда он попадает в организм то замещает гемоглобин и образует соединение - карбоксигемоглобин.
Вместо кислорода переносится оксид углерода и тем самым не происходит адекватного газообмена и насыщения кислородом тканей, происходит отравление организма.
Врач отметила, что, если вы заподозрили у себя отравление угарным газом, обязательно нужно выйти на свежий воздух и вызвать бригаду скорой помощи.
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