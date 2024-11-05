Врач рассказала, действительно ли зеленый чай помогает похудеть

Что известно о зеленом чае

Зеленый чай содержит эпигалокатехин, который ускоряет окисление жиров и воздействует на обмен веществ. Также он стимулирует синтез кишечного пептида (GLP-1), что влияет на поджелудочную железу, повышая выработку инсулина после еды и снижая уровень сахара в крови.

Этот пептид также влияет на участки мозга, ответственные за чувство голода, что может помочь контролировать аппетит.

В отличие от лекарственных препаратов на основе семаглутида, у зеленого чая этот эффект очень кратковременный (несколько минут). Так что, чтобы похудеть одного зеленого чая будет недостаточно.

Помогает ли похудеть

Зеленый чай, действительно, имеет полезные свойства за счет полифенолов в составе, которые дают антиоксидантный и противовоспалительный эффект, но он еще содержит кофеин.

Поэтому беременным не рекомендуется употреблять больше двух чашек в день, другим желательно не превышать дозу в 3-5 чашек.

Важно помнить, что чрезмерное употребление зеленого чая может привести к снижению усвоения железа и других микроэлементов.

"Хотя зеленый чай обладает полезными свойствами, но точно не даст эффект, как от лекарственных препаратов для похудения", - добавила гастроэнтеролог.

К тому же во многих заявлениях о зеленом чае и потере веса упоминаются два компонента напитка: кофеин и антиоксиданты.

Кофеин в теории может немного ускорить чей-то метаболизм. Но маловероятно, что этот эффект приведет к существенной потере веса,

Что касается антиоксидантов, зеленый чай содержит соединения, называемые полифенолами, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и уменьшить воспаление. Эти соединения могут улучшить метаболизм и снизить всасывание жира из кишечника.

Вред зеленого чая

Зеленый чай может повредить при чрезмерном употреблении или у вас есть хроническая гипертония, обострение проблем с печенью, почками и желчным.

Норма для здорового человека - 3-4 чашки в день.

Откажитесь от зеленых сортов, когда принимаете лекарства, разжижающие кровь, иначе их эффективность снизится. Не совмещайте чай с кофе и энергетиками, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце.

Такой напиток оказывает мочегонное действие, очищает почки, помогает вывести лишнюю влагу. Но с мочой "вымываются" микроэлементы: кальций, железо и магний. Если пить чай без меры, электролитный баланс нарушается, организм не успевает восполнять потери. Поэтому важно соблюдать баланс.