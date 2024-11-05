Врач рассказала, действительно ли зеленый чай помогает похудеть

Зеленый чай в соцсетях рекламируют "природным Оземпиком" - препаратом для похудения. Врач рассказала, что это не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Зеленый чай содержит эпигалокатехин, который ускоряет окисление жиров и воздействует на обмен веществ. Также он стимулирует синтез кишечного пептида (GLP-1), что влияет на поджелудочную железу, повышая выработку инсулина после еды и снижая уровень сахара в крови.
Этот пептид также влияет на участки мозга, ответственные за чувство голода, что может помочь контролировать аппетит.
В отличие от лекарственных препаратов на основе семаглутида, у зеленого чая этот эффект очень кратковременный (несколько минут). Так что, чтобы похудеть одного зеленого чая будет недостаточно.
Зеленый чай, действительно, имеет полезные свойства за счет полифенолов в составе, которые дают антиоксидантный и противовоспалительный эффект, но он еще содержит кофеин.
Поэтому беременным не рекомендуется употреблять больше двух чашек в день, другим желательно не превышать дозу в 3-5 чашек.
Важно помнить, что чрезмерное употребление зеленого чая может привести к снижению усвоения железа и других микроэлементов.
"Хотя зеленый чай обладает полезными свойствами, но точно не даст эффект, как от лекарственных препаратов для похудения", - добавила гастроэнтеролог.
К тому же во многих заявлениях о зеленом чае и потере веса упоминаются два компонента напитка: кофеин и антиоксиданты.
Кофеин в теории может немного ускорить чей-то метаболизм. Но маловероятно, что этот эффект приведет к существенной потере веса,
Что касается антиоксидантов, зеленый чай содержит соединения, называемые полифенолами, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и уменьшить воспаление. Эти соединения могут улучшить метаболизм и снизить всасывание жира из кишечника.
Зеленый чай может повредить при чрезмерном употреблении или у вас есть хроническая гипертония, обострение проблем с печенью, почками и желчным.
Норма для здорового человека - 3-4 чашки в день.
Откажитесь от зеленых сортов, когда принимаете лекарства, разжижающие кровь, иначе их эффективность снизится. Не совмещайте чай с кофе и энергетиками, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце.
Такой напиток оказывает мочегонное действие, очищает почки, помогает вывести лишнюю влагу. Но с мочой "вымываются" микроэлементы: кальций, железо и магний. Если пить чай без меры, электролитный баланс нарушается, организм не успевает восполнять потери. Поэтому важно соблюдать баланс.
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