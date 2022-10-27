Должна ли женщина соблюдать диету при грудном вскармливании: врач удивила ответом

По ее словам, диеты кормящей мамы не существует. Грудное молоко не образуется из содержимого желудка, поэтому на ребенка никак не влияет то, что ест мама.

В частности, важно, чтобы питание мамы было вкусным и полезным и не раз в день.

На грудном вскармливании женщинам можно:

Все продукты, но следует быть осторожными с продуктами, которыми можно отравиться (например, подозрительные консервы или вяленая, копченая и сушеная рыба);

Свежие овощи/фрукты/ягоды - их не нужно запекать или ограничиваться по цвету и наличию косточек);

Можно все сладости и даже обычный заварной кофе;

Газированные напитки и продукты, вызывающие увеличение газообразования у мамы - ребенку не вредят;

"Даже если вы едите что-то жареное, пряное или не очень полезное, то оно вредит вам, так как и любому не кормящему человеку, но не малышу", - говорится в сообщении.

Также для увеличения количества молока не нужно "есть за троих".

Педиатр объяснила, что у деток бывают разного рода высыпания, которые являются физиологическими или требуют специального ухода. Поэтому разнообразные прыщики возникают не потому, что мама что-то не так съела.

К тому же в первые месяцы жизни бывают разные функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта у детей, из-за незрелости пищеварительной системы и организма в целом, не имеющих никакого отношения к пище матери.

"Очень редко есть индивидуальные непереносимости, обычно это реакции на белки коровьего молока, однако любые диеты только после тщательного ведения пищевого дневника, сбора анамнеза и разбора с врачом", - добавил эксперт.



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