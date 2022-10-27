Должна ли женщина соблюдать диету при грудном вскармливании: врач удивила ответом

Часто только что родившие женщины придерживаются "Диеты кормящей матери". В частности, они не едят фрукты и овощи, которые в редких случаях вызывают аллергию и только пьют чай с молоком для лактации.
Об этом рассказала педиатр и консультант по ГВ Виктория Клещ в Instagram.
По ее словам, диеты кормящей мамы не существует. Грудное молоко не образуется из содержимого желудка, поэтому на ребенка никак не влияет то, что ест мама.
В частности, важно, чтобы питание мамы было вкусным и полезным и не раз в день.
На грудном вскармливании женщинам можно:
"Даже если вы едите что-то жареное, пряное или не очень полезное, то оно вредит вам, так как и любому не кормящему человеку, но не малышу", - говорится в сообщении.
Также для увеличения количества молока не нужно "есть за троих".
Педиатр объяснила, что у деток бывают разного рода высыпания, которые являются физиологическими или требуют специального ухода. Поэтому разнообразные прыщики возникают не потому, что мама что-то не так съела.
К тому же в первые месяцы жизни бывают разные функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта у детей, из-за незрелости пищеварительной системы и организма в целом, не имеющих никакого отношения к пище матери.
"Очень редко есть индивидуальные непереносимости, обычно это реакции на белки коровьего молока, однако любые диеты только после тщательного ведения пищевого дневника, сбора анамнеза и разбора с врачом", - добавил эксперт.
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