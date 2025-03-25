Вакцинация - не единственный вариант! Врач назвала эффективные способы защиты от гриппа

В сезон простуд и гриппа важно принимать дополнительные меры для укрепления иммунитета и уменьшения риска заражения. Кроме вакцинации, существуют и другие эффективные способы защититься от инфекций в повседневной жизни.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.
Сюда относятся закаливание, ограничение контактов и соблюдение личной гигиены, потому что вирус передается и через руки. Если вы идете куда-то, где может быть много больных, то лучше надеть маску, это ведь может защитить вас.
"А если мы не можем надеть маску, тогда мне сложно сказать насколько мы можем быть защищенными", - добавила иммунолог.
Важно также научить детей, чтобы они соблюдали правила личной гигиены и личной защиты, потому что это защита и от других вирусов в том числе.
Однако, пока вакцинация остается основным и надежным способом защиты.
Грипп часто начинается внезапно и может привести к серьезным осложнениям, если вовремя не обратить на него внимание. Вот первые симптомы, которые нельзя игнорировать:
Если у вас появились эти симптомы, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.
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