Вакцинация - не единственный вариант! Врач назвала эффективные способы защиты от гриппа

Эффективные методы профилактики сезонных заболеваний

Сюда относятся закаливание, ограничение контактов и соблюдение личной гигиены, потому что вирус передается и через руки. Если вы идете куда-то, где может быть много больных, то лучше надеть маску, это ведь может защитить вас.

"А если мы не можем надеть маску, тогда мне сложно сказать насколько мы можем быть защищенными", - добавила иммунолог.

Важно также научить детей, чтобы они соблюдали правила личной гигиены и личной защиты, потому что это защита и от других вирусов в том числе.

Однако, пока вакцинация остается основным и надежным способом защиты.

Первые симптомы гриппа, которые нельзя игнорировать

Грипп часто начинается внезапно и может привести к серьезным осложнениям, если вовремя не обратить на него внимание. Вот первые симптомы, которые нельзя игнорировать:

резкое повышение температуры - обычно до 38-40°C

сильная головная боль

ломота в мышцах и суставах

сухой кашель и боль в горле

слабость и сильная усталость

озноб и повышенное потоотделение

Если у вас появились эти симптомы, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

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