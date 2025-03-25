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Вакцинация - не единственный вариант! Врач назвала эффективные способы защиты от гриппа

Вторник 25 марта 2025 13:30
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Вакцинация - не единственный вариант! Врач назвала эффективные способы защиты от гриппа Врач рассказала, как защититься от сезонных болезней, кроме вакцинации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В сезон простуд и гриппа важно принимать дополнительные меры для укрепления иммунитета и уменьшения риска заражения. Кроме вакцинации, существуют и другие эффективные способы защититься от инфекций в повседневной жизни.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.

Эффективные методы профилактики сезонных заболеваний

Сюда относятся закаливание, ограничение контактов и соблюдение личной гигиены, потому что вирус передается и через руки. Если вы идете куда-то, где может быть много больных, то лучше надеть маску, это ведь может защитить вас.

"А если мы не можем надеть маску, тогда мне сложно сказать насколько мы можем быть защищенными", - добавила иммунолог.

Важно также научить детей, чтобы они соблюдали правила личной гигиены и личной защиты, потому что это защита и от других вирусов в том числе.

Однако, пока вакцинация остается основным и надежным способом защиты.

Первые симптомы гриппа, которые нельзя игнорировать

Грипп часто начинается внезапно и может привести к серьезным осложнениям, если вовремя не обратить на него внимание. Вот первые симптомы, которые нельзя игнорировать:

  • резкое повышение температуры - обычно до 38-40°C
  • сильная головная боль
  • ломота в мышцах и суставах
  • сухой кашель и боль в горле
  • слабость и сильная усталость
  • озноб и повышенное потоотделение

Если у вас появились эти симптомы, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

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