Вакцинация - не единственный вариант! Врач назвала эффективные способы защиты от гриппа
В сезон простуд и гриппа важно принимать дополнительные меры для укрепления иммунитета и уменьшения риска заражения. Кроме вакцинации, существуют и другие эффективные способы защититься от инфекций в повседневной жизни.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.
Эффективные методы профилактики сезонных заболеваний
Сюда относятся закаливание, ограничение контактов и соблюдение личной гигиены, потому что вирус передается и через руки. Если вы идете куда-то, где может быть много больных, то лучше надеть маску, это ведь может защитить вас.
"А если мы не можем надеть маску, тогда мне сложно сказать насколько мы можем быть защищенными", - добавила иммунолог.
Важно также научить детей, чтобы они соблюдали правила личной гигиены и личной защиты, потому что это защита и от других вирусов в том числе.
Однако, пока вакцинация остается основным и надежным способом защиты.
Первые симптомы гриппа, которые нельзя игнорировать
Грипп часто начинается внезапно и может привести к серьезным осложнениям, если вовремя не обратить на него внимание. Вот первые симптомы, которые нельзя игнорировать:
- резкое повышение температуры - обычно до 38-40°C
- сильная головная боль
- ломота в мышцах и суставах
- сухой кашель и боль в горле
- слабость и сильная усталость
- озноб и повышенное потоотделение
Если у вас появились эти симптомы, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.
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