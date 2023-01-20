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Врач разнес мазь Вишневского, которую активно использовали в СССР

Мазь Вишневского лучше не использовать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мазь Вишневского, или линимент бальзамический по Вишневскому (иногда лат. Linimentum balsamicum Wishnevsky) - линимент раздражающего действия, устаревшее средство, широко использующееся в постсоветском пространстве для лечения ран, ожогов, кожных язв и нагноений. Но использовать ее совершенно не нужно, есть более современные препараты.

Об этом рассказал физиолог и адепт доказательной медицины Алексей Божко на своей странице в Instagram.

Почему мазь Вишневского из "темных времен"?

Врач объяснил, что когда Вишневский-старший создавал эту мазь (в 20-е годы ХХ века), то антибиотиков или даже стрептоцида еще не существовало, а наше понимание механизма заживления ран было на уровне: "ну там кожа и соединительная ткань как-то нарастают и как-то все заживают".

"В те темные времена идея взять деготь, ксероформ и касторовое масло, смешанное и получить препарат, который будет ну хоть как-то убивать микробы, не казалась глупой. Но так было в 20-е, а уже в 40-е стало понятно, что от мази Вишневского больше вреда, чем пользы", - сообщил Божко.

Что не так с мазью Вишневского?

  • Это очень слабый антисептик, который провоцирует образование злокачественных новообразований.
  • Эта мазь образует пленку над кожей! Из-за этого нарушается терморегуляция и анаэробная флора имеет место быть.
  • После этого под раной может образоваться гной!

Доктор напомнил, что во время Второй Мировой войны многие солдаты потеряли конечности из-за этой мази.

"Нагревание тканей способствует росту и размножению бактерий и порез может перерасти в рану с очень большим нагноением. Ни один доказательный врач не назначит вам эту мазь",- резюмировал медик.

Напомним, что врач разнесла популярные методы современной медицины.

Кроме того, мы писали о лекарственных средствах, которые немедленно нужно выбросить из аптечки.

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