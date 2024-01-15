Врач рассказал, какую тяжелую болезнь может предотвратить клюква

Клюква и цистит

Цистит – это воспалительный процесс в мочевом пузыре, сопровождающийся болью над лобком, частым и болезненным мочеиспусканием. Наиболее частыми возбудителями цистита являются бактерии, но вирусы и грибки тоже могут вызывать это заболевание.

Цистит может переходить в хроническую форму и беспокоить по несколько раз в год (преимущественно такая проблема возникает у женщин из-за анатомических особенностей).

Клюква может предупредить развитие цистита. Ее красные ягоды содержат антиоксиданты, антоцианы и танин, которые обладают противомикробным действием и накапливаются в большом количестве в моче. Поэтому клюква хорошо подходит для профилактики хронического цистита.

Сколько клюквы можно съесть за день?

100 г этих ягод достаточно для обеспечения лечебно-профилактического эффекта. Ягоды желательно есть в сушеном виде или в форме варенья, так как свежая клюква очень кислая.