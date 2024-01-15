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Врач рассказал, какую тяжелую болезнь может предотвратить клюква

Фото: Клюква может вылечить цистит (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Клюква - это кислая ягода, которую обычно добавляют в соки, соусы и пищевые добавки. Она очень полезна и может лечить инфекции мочевыводящих путей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Клюква и цистит

Цистит – это воспалительный процесс в мочевом пузыре, сопровождающийся болью над лобком, частым и болезненным мочеиспусканием. Наиболее частыми возбудителями цистита являются бактерии, но вирусы и грибки тоже могут вызывать это заболевание.

Цистит может переходить в хроническую форму и беспокоить по несколько раз в год (преимущественно такая проблема возникает у женщин из-за анатомических особенностей).

Клюква может предупредить развитие цистита. Ее красные ягоды содержат антиоксиданты, антоцианы и танин, которые обладают противомикробным действием и накапливаются в большом количестве в моче. Поэтому клюква хорошо подходит для профилактики хронического цистита.

Сколько клюквы можно съесть за день?

100 г этих ягод достаточно для обеспечения лечебно-профилактического эффекта. Ягоды желательно есть в сушеном виде или в форме варенья, так как свежая клюква очень кислая.

 

Кстати, названа самая полезная ягода, которая снижает риск преждевременной смерти.

А еще писали о том, что с вами произойдет, если есть ягоды каждый день.

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ягодиЗдоровое питание