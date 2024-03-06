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Врач рассказал, когда завтракать и ужинать, чтобы сжечь жир на животе

Фото: Когда завтракать и ужинать для похудения
Автор: Людмила Жукова

Врач из Флориды Наход Али рассказал, когда лучше завтракать и ужинать, чтобы сжигать жир на животе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Как нужно питаться

Природные циркадные ритмы организма предполагают, что вы должны просыпаться в 6 утра, а ложиться в 22.00 вечера.

Включение этого подхода в расписание пищи, особенно на завтрак и ужин, может еще больше повысить способность организма сжигать жир на животе.

Около 53% американцев страдают абдоминальным ожирением. Подкожный жир - это жир на животе, который вы можете увидеть и сжать.

Висцеральный жир - жир, накапливающийся глубоко в животе, окружая желудок, печень и кишечник - может быть самым опасным типом жира, поскольку он выделяет токсичные вещества, которые повышают артериальное давление и вызывают воспаление.

Доказано, что ограничение приема пищи в определенное время уменьшает висцеральный жир.

"В идеале завтрак следует потреблять в течение часа после пробуждения, примерно в 7 утра, чтобы ускорить метаболизм", - рекомендует врач.

"Ужин, с другой стороны, должен потребляться, по крайней мере, за два-три часа до сна, примерно в 7 вечера, чтобы обеспечить организм достаточным количеством времени для переваривания пищи до того, как метаболизм замедлится во время сна", - добавил он.

Метаболизм - это процесс превращения пищи в энергию. Те, у кого скорый метаболизм, сжигают больше калорий, даже в покое.

Одно исследование показало, что организм сжигает меньше калорий во время поздней биологической ночи и больше калорий в биологический день и вечер.

Исследование 2019 года рекомендовало есть два-три раза в день, избегать поздних перекусов и выдерживать голодовку от 12 до 16 часов.

 

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