Врач рассказала, как бороться с болезнью кожи, которая обостряется осенью

Атопический дерматит возникает вследствие чрезмерной активности иммунной системы, которая влечет за собой сухость и зуд кожного барьера. Эта болезнь не заразна, но обостряется с началом отопления.
Как лечить атопический дерматит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.
Врач отметила, что иногда экзему путают с другими кожными заболеваниями, такими как псориаз, поэтому очень важно получить точный диагноз.
Напомним, что врач предупредил о популярной косметической процедуре, которая обезобразит губы.
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