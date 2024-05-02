Врач рассказала, почему появляются заеды и назвала их симптомы
Фото: Чего возникают заеды (freepik.com)
Заеды - это общее название для воспаления уголков рта. Такое это явление называют ангулярный стоматит, хейлит.
Почему они возникают, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.
Что именно вызывает заеды
Следует отметить, что заеды бывают односторонние и двусторонние.
Причины возникновения
- Слюна вызывает экзематозный хейлит, это как форма контактного дерматита от раздражения. Такое можно наблюдать, например, при прорезывании зубов
- Сухость и растрескивание губ, например от холода или при атопическом дерматите
- Бактерии
- Грибки
- Герпес
- Механическая травма (напр.)
- Агрессивные кремы для лица, напр.
- Внутренние причины
- Прием лекарств, например гормонов или антибиотиков
- Анатомическая особенность строения губ
- Проблемы с иммунитетом
- Человек начинает рефлекторно облизывать губы, что ухудшает состояние
Симптомы заед могут быть следующие
- Болезненные трещины в углах рта
- Пустулы, язвы или корочки
- Покраснение
- Кровотечение
- Чувство жжения
- Сухость губ
- Неприятный привкус во рту
- Боль при употреблении пищи
Какие методы лечения заед
- Используйте бальзам для губ или плотный эмолент очень часто
- Избегайте горячей, острой и кислой пищи
- Используйте Гормональные местные средства
- Если причина частых заед в анатомической особенности губ, то могут спасти инъекции филера и коррекция формы.
- Лечение основного заболевания, например коррекция железодефицита