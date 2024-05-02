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Врач рассказала, почему появляются заеды и назвала их симптомы

Фото: Чего возникают заеды (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Заеды - это общее название для воспаления уголков рта. Такое это явление называют ангулярный стоматит, хейлит.

Почему они возникают, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Что именно вызывает заеды

Следует отметить, что заеды бывают односторонние и двусторонние.

Причины возникновения 

  • Слюна вызывает экзематозный хейлит, это как форма контактного дерматита от раздражения. Такое можно наблюдать, например, при прорезывании зубов
  • Сухость и растрескивание губ, например от холода или при атопическом дерматите
  • Бактерии
  • Грибки
  • Герпес
  • Механическая травма (напр.)
  • Агрессивные кремы для лица, напр.
  • Внутренние причины
  • Прием лекарств, например гормонов или антибиотиков
  • Анатомическая особенность строения губ
  • Проблемы с иммунитетом
  • Человек начинает рефлекторно облизывать губы, что ухудшает состояние

Симптомы заед могут быть следующие

  • Болезненные трещины в углах рта
  • Пустулы, язвы или корочки
  • Покраснение
  • Кровотечение
  • Чувство жжения
  • Сухость губ
  • Неприятный привкус во рту
  • Боль при употреблении пищи

Какие методы лечения заед

  • Используйте бальзам для губ или плотный эмолент очень часто
  • Избегайте горячей, острой и кислой пищи
  • Используйте Гормональные местные средства
  • Если причина частых заед в анатомической особенности губ, то могут спасти инъекции филера и коррекция формы.
  • Лечение основного заболевания, например коррекция железодефицита

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