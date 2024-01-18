RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач объяснила, зачем вакцинироваться, если прививка не гарантирует защиты от заражения

Фото: Зачем делать прививки (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Вакцина против COVID-19 или гриппа не обеспечит полную защиту от заболевания. Но делать прививки все равно крайне важно. Особенно - людям из так называемых групп риска.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Врач напоминает, что вакцинация показана, прежде всего, для уменьшения риска более тяжелых форм заболевания.

"Вакцинированные люди и болеют, и даже умирают. И если заболевание уже возникло, врачи не должны тяготить статус вакцинации в тактике ведения пациента", - добавила она.

Грамотная работа с пациентами состоит в том, чтобы объяснить им: даже если вы вакцинированы всеми дозами, но заболели, вы должны немедленно обращаться к врачу и не надеяться на легкое течение.

Если у вас нет доступа к врачу, нужно иметь дома экспресс-тесты. Иногда результаты этих тестов бывают ложноотрицательными. Но если при этом есть явные признаки заболевания, обязательно следует искать врача.

Кроме коронавирусной инфекции и гриппа могут быть и другие опасные заболевания, например тяжелая менингококковая инфекция.

В то же время, если при наличии клинической картины тест на коронавирусную инфекцию положительный - это уже фактически установленный диагноз.

"В результате непродуманной информационной кампании по вакцинации привитые всеми дозами люди даже умирали, в том числе и наши коллеги-медики. И когда их спрашивали, почему они своевременно не обращались за помощью, они отвечали: мы вакцинированы, а потому были уверены, что вообще не заболеем…" Но если заболевание уже развилось, нет разницы, вакцинирован человек или нет - всех пациентов нужно вести одинаково. И работать и с врачами, и с населением по поводу важности своевременного лечения", - сказала врач.

Ранее Голубовская рассказала, каких инфекций ждать украинцам.

Напомним, что инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас коварен коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусОльга Голубовская