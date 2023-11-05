Непереносимость лактозы: почему нельзя игнорировать болезнь и чем она опасна

Непереносимость лактозы чаще всего возникает во взрослом возрасте. Люди могут длительное время игнорировать симптомы и даже не подозревать, что неприятная реакция организма возникает на молочные продукты.
О том, что нужно знать о непереносимости лактозы и кто больше всего подвержен болезни, рассказала аллерголог Ольга Тарнавская для РБК-Украина (проект Styler).
"Лактаза - фермент, что продуцируется в тонком кишечнике. Признаки и симптомы непереносимости лактозы обычно начинаются через 30 минут - 2 часа после еды или питья продуктов, содержащих лактозу. Общие симптомы включают диарею, тошноту, брюшные спазмы и газы", - поясняет врач.
Причина появления этих симптомов заключается в том, что лактаза превращает молочный сахар в глюкозу и галактозу, которые всасываются в кровоток через кишечную оболочку.
"Если у вас дефицит лактазы, лактоза в пище перемещается в толстую кишку вместо обработки и абсорбции. В толстой кишке нормальные бактерии взаимодействуют с непереваренной лактозой, вызывая признаки и симптомы непереносимости лактозы", - говорит Тарнавская.
Факторы, которые могут сделать человека более склонным к непереносимости лактозы:
"Лечение зависит от причины и симптомов заболевания, а также тяжести течения", - говорит аллерголог.
Врач может назначить:
Безлактозные продукты здоровым людям употреблять можно и лучше те, что изготовленные собственными силами, объясняет врач.
"Однако, если товар покупается в супермаркете, тогда нужно внимательно читать этикетку продукции. Потому что в состав очень часто входят синтетические элементы и там нет ничего полезного для нашего организма - ни питательных веществ, ни микроэлементов. В целом это почти на 80% химия. Соответственно, организм на такой продукт среагирует аллергической реакцией", - говорит Тарнавская.
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