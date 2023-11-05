Непереносимость лактозы: почему нельзя игнорировать болезнь и чем она опасна

Что нужно знать о непереносимости лактозы

"Лактаза - фермент, что продуцируется в тонком кишечнике. Признаки и симптомы непереносимости лактозы обычно начинаются через 30 минут - 2 часа после еды или питья продуктов, содержащих лактозу. Общие симптомы включают диарею, тошноту, брюшные спазмы и газы", - поясняет врач.

Причина появления этих симптомов заключается в том, что лактаза превращает молочный сахар в глюкозу и галактозу, которые всасываются в кровоток через кишечную оболочку.

"Если у вас дефицит лактазы, лактоза в пище перемещается в толстую кишку вместо обработки и абсорбции. В толстой кишке нормальные бактерии взаимодействуют с непереваренной лактозой, вызывая признаки и симптомы непереносимости лактозы", - говорит Тарнавская.

Какие факторы влияют на возникновение непереносимости лактозы

Факторы, которые могут сделать человека более склонным к непереносимости лактозы:

обычно эта проблема возникает во взрослом возрасте и редко встречается у детей

наиболее распространенным это заболевание является среди людей африканского, азиатского, латиноамериканского и американского этноса, а также у индейцев

младенцы, рожденные преждевременно, могут иметь пониженные уровни лактазы, потому что тонкая кишка не развивает клетки, продуцирующие лактазу, до позднего третьего триместра.

наличие заболеваний, поражающих тонкую кишку. Проблемы с тонким кишечником, которые могут вызвать непереносимость лактозы, включают бактериальный рост, целиакию и болезнь Крона

Как лечат непереносимость лактозы

"Лечение зависит от причины и симптомов заболевания, а также тяжести течения", - говорит аллерголог.

Врач может назначить:

исключение молокосодержащих продуктов из рациона

организация специальной диеты

постепенное комбинирование молочных продуктов с другими

употребление пищи мелкими порциями

замена молочных продуктов соевым молоком или соевым сыром

употребление продуктов с содержанием лактозы

употребление йогуртов с живыми бактериями

добавление в рацион продуктов, содержащих кальций (миндаль, брокколи, листовая капуста, хлебные злаки) и витамин D (растительное масло, яичные желтки, печень)

употребление пищевых добавок - фермент лактазы

Можно ли здоровым людям употреблять безлактозные продукты

Безлактозные продукты здоровым людям употреблять можно и лучше те, что изготовленные собственными силами, объясняет врач.

"Однако, если товар покупается в супермаркете, тогда нужно внимательно читать этикетку продукции. Потому что в состав очень часто входят синтетические элементы и там нет ничего полезного для нашего организма - ни питательных веществ, ни микроэлементов. В целом это почти на 80% химия. Соответственно, организм на такой продукт среагирует аллергической реакцией", - говорит Тарнавская.