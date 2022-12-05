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Врач сообщила о смертельной опасности даже маленькой язвы: главные симптомы

Фото: Врач предупредила об опасности язвы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Язвенная болезнь желудка - заболевание, которое сопровождается появлением дефектов слизистой желудка и иногда подслизистого слоя.

Врач из Львова Виктория Пьец рассказала, почему даже маленькая язва может стать смертельной и назвала ее симптомы.

Какие по размеру бывают язвы

По размеру язвы их классифицируют - от малых менее 0,5 сантиметров в диаметре до гигантских 3 и больше сантиметров.

От чего образуется язва?

  • инфицирование хеликобактером пилори - это бактерия любящая "полакомиться" слизистой желудка, а ее токсины любят "разъедать" слизистую;
  • стрессы и наследственность;
  • нерегулярное питание, избыток газированных напитков особенно натощак;
  • Вредные привычки (употребление алкоголя и курение),
  • употребление медикаментов (особенно нестероидных противовоспалительных препаратов).

Какие могут быть симптомы язвы?

  • боли с самого утра (голодные боли) или где-то примерно через час два после приема пищи;
  • изжога, тошнота, рвота;
  • отрыжка кислым или тухлым
  • дискомфорт в животе.

Как диагностировать?

Если у вас есть жалобы, обратитесь к гастроэнтерологу, он направит вас на ФГДС (зонд), при необходимости с биопсией.

Смертельные опасности язвы

  • кровотечение, когда поражается стенка сосуда, она начинает кровить;
  • перфорация – то есть образование дыры, через которую содержимое желудка попадает в брюшную полость;
  • пенетрация – это дыра распространяющаяся в другие органы (12-перстную кишку, поджелудочную железу и др.).
  • обструкция вратаря – обычно на месте старой язвы образуется рубец из соединительной ткани соответственно много рубцов, а это ведет к задержке содержимого желудка;
  • малигнизация – это риск развития раковой опухоли. При вызванной Helicobacter pylori язвенной болезни повышается в 3-6 раз.

Как мы ранее писали, почему нельзя голодать или ограничивать себя в еде.

Раньше врач называли популярные лекарства, которые вообще не работают.

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