Врач сообщила о смертельной опасности даже маленькой язвы: главные симптомы

Какие по размеру бывают язвы

По размеру язвы их классифицируют - от малых менее 0,5 сантиметров в диаметре до гигантских 3 и больше сантиметров.

От чего образуется язва?

инфицирование хеликобактером пилори - это бактерия любящая "полакомиться" слизистой желудка, а ее токсины любят "разъедать" слизистую;

стрессы и наследственность;

нерегулярное питание, избыток газированных напитков особенно натощак;

Вредные привычки (употребление алкоголя и курение),

употребление медикаментов (особенно нестероидных противовоспалительных препаратов).

Какие могут быть симптомы язвы?

боли с самого утра (голодные боли) или где-то примерно через час два после приема пищи;

изжога, тошнота, рвота;

отрыжка кислым или тухлым

дискомфорт в животе.

Как диагностировать?

Если у вас есть жалобы, обратитесь к гастроэнтерологу, он направит вас на ФГДС (зонд), при необходимости с биопсией.

Смертельные опасности язвы