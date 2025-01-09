Врач предупредила, что женщины в 30 лет должны не игнорировать у себя эти симптомы

Основные симптомы

"Если вам от 30 лет и вы чувствуете усталость, у вас "туман в мозгу", то это важный сигнал организма. Ширин Кассам.

Причины ранней менопаузы

Причинами могут быть генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания, хирургическое удаление яичников, лечение рака (химиотерапия, радиотерапия) и другие факторы. В таком случае симптомы климакса появляются раньше и женщинам важно обратиться к врачу.

Причины преждевременной менопаузы