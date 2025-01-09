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Врач предупредила, что женщины в 30 лет должны не игнорировать у себя эти симптомы

Какие симптомы свидетельствуют о начале менопаузы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Женщинам от 30 лет стоит начать следить за своим здоровьем, ведь такие симптомы, как усталость и головокружение могут быть предвестниками пременопаузы. Врач назвал основные признаки такого состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Основные симптомы

"Если вам от 30 лет и вы чувствуете усталость, у вас "туман в мозгу", то это важный сигнал организма. Ширин Кассам.

Причины ранней менопаузы

Причинами могут быть генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания, хирургическое удаление яичников, лечение рака (химиотерапия, радиотерапия) и другие факторы. В таком случае симптомы климакса появляются раньше и женщинам важно обратиться к врачу.

Причины преждевременной менопаузы

  • генетика - наследственность играет важную роль в определении возраста наступления менопаузы. Если у женщины в семье были случаи преждевременной менопаузы, то вероятность, что она сама столкнется с этим, повышается
  • аутоиммунные заболевания - некоторые аутоиммунные расстройства, такие как ревматоидный артрит или заболевания щитовидной железы, могут влиять на работу яичников и приводить к преждевременному истощению их функции
  • хирургическое удаление яичников - приводит к полному наступлению менопаузы независимо от возраста женщины
  • инфекции и хронические заболевания - некоторые инфекционные заболевания или хронические состояния могут влиять на функцию яичников.

 

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