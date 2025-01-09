Врач предупредила, что женщины в 30 лет должны не игнорировать у себя эти симптомы
Женщинам от 30 лет стоит начать следить за своим здоровьем, ведь такие симптомы, как усталость и головокружение могут быть предвестниками пременопаузы. Врач назвал основные признаки такого состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Основные симптомы
Пременопауза наступает, когда у вас есть симптомы менопаузы, но менструации не прекратились.
Менопауза - это период, когда ваши месячные прекращаются из-за снижения уровня гормонов. Обычно это поражает женщин в возрасте от 45 до 55 лет, но это может произойти и раньше.
"Если вам от 30 лет и вы чувствуете усталость, у вас "туман в мозгу", то это важный сигнал организма. Если вы проходите через "нормальную" менопаузу, вы проходите ее в возрасте от 49 до 51 года. Пременопауза, которая является периодом перед менопаузой, когда гормоны могут сильно колебаться, на самом деле может начаться очень рано", - объяснила доктор Ширин Кассам.
Также, если вы стали особенно раздражительными, плохо спите и сильно потеете, то это также может быть предвестниками менопаузы.
Менопауза и пременопауза могут ощущаться по-разному для каждого, причем некоторые люди испытывают много симптомов, а некоторые не испытывают никаких. Симптомы могут включать изменения менструации, изменения настроения, проблемы с памятью или концентрацией, проблемы со сном, учащенное сердцебиение, боли в мышцах и увеличение веса.
Причины ранней менопаузы
Причинами могут быть генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания, хирургическое удаление яичников, лечение рака (химиотерапия, радиотерапия) и другие факторы. В таком случае симптомы климакса появляются раньше и женщинам важно обратиться к врачу.
Причины преждевременной менопаузы
- генетика - наследственность играет важную роль в определении возраста наступления менопаузы. Если у женщины в семье были случаи преждевременной менопаузы, то вероятность, что она сама столкнется с этим, повышается
- аутоиммунные заболевания - некоторые аутоиммунные расстройства, такие как ревматоидный артрит или заболевания щитовидной железы, могут влиять на работу яичников и приводить к преждевременному истощению их функции
- хирургическое удаление яичников - приводит к полному наступлению менопаузы независимо от возраста женщины
- инфекции и хронические заболевания - некоторые инфекционные заболевания или хронические состояния могут влиять на функцию яичников.
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