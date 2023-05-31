Врач предупредил о вирусе-убийце, симптомы которого похожи на COVID и грипп

Что известно о новом вирусе

Медики отмечают, что он имеет те же симптомы, что и Covid и грипп, вызывая кашель, насморк или заложенность носа.

Исследования показали, что за последние четыре года HMPV был так же распространен, как респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и грипп среди пенсионеров в больницах.

Вирус может вызывать смертельную пневмонию, и стоит вторым в списке по смертности среди детей.

Доктор Джон Уильямс, педиатр из Университета Питтсбурга, штат Пенсильвания, выразил опасения, что люди не знают об этом смертельном вирусе.

"Это самый важный вирус, о котором вы никогда не слышали. Речь идет о заболевании взрослых и детей которое, скорее всего, положит людей в больницу и вызовет тяжелую болезнь. Люди пожилого возраста - в зоне большого риска", - сообщил врач.

Какие симптомы вируса

К сожалению, большинство людей, заразившихся HMPV, об этом понятия не имеют, поскольку тестирование за пределами больниц проводится редко.

Симптомы вируса включают: насморк, боль в горле, кашель и хрипы.

В более тяжелой форме это может вызвать хрипы, затрудненное дыхание, осиплость голоса, кашель, пневмонию; а у взрослых также сообщалось об обострении астмы.

Отмечается, что большинство людей выздоравливают в течение семи-десяти дней. Однако у людей с ослабленной иммунной системой, астмой или респираторными заболеваниями могут развиться серьезные заболевания, такие как бронхит или пневмония.