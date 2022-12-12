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Доктор предупредила об опасности популярного антисептика для горла: очень токсичен

Фото: Почему антисептики для горла опасны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Антисептики для горла, в состав которых входит фенол, совсем не безобидны, а даже опасны. Пусть вас не привлекает красный цвет и вишневый вкус этих лекарств, их состав довольно токсичен.

О том, почему опасны антисептики для горла с фенолом, рассказала врач из Львова Виктория Пьец на своей странице в Instagram.

Чем опасен фенол?

Фенол – это органическое соединение состава C6H5OH.

Поскольку он оказывает анестетическое действие, при его контакте с кожей не чувствуется боли, но со временем появляются ожоги. При всасывании через кожу большого количества фенола происходит поражение ЦНС и кровеносных сосудов, возможно появление фенольной гангрены.

Если площадь фенольного ожога более 25% - то это смертельно.

Например, вы используете средство для полости рта с Фенолом.

Ваша боль уменьшится, но за счет микроожогов слизистой. Часть фенола связывается с белками организма и образует токсичные соединения, влияющие на ЦНС, систему крови, и как следствие могут быть анемия, расстройства психики, аллергическая реакция, ожоги, судороги и отек легких.

Также в составе есть опасный краситель Понсо. По сообщению Управления по охране окружающей среды США (EPA), максимальная допустимая доза фенола при попадании в организм 0.6 мг/1 кг веса в течение 1 суток.

Смертельная доза фенола для детей

Предположим, что вы даете ребенку 2 года весом 12 кг, например 4 раза согласно инструкции, считаем количество фенола который попадет в его организм - получается 5,1 мг. Смертельная доза для ребенка 7.2 мг.

Напомним, что фенол в крови соединяется с гемоглобином и опять же имеет токсическое соединение подобное действие к метгемоглобину.

Как мы писали ранее, врачи назвали копеечный сок, способный снизить давление и холестерин.

Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые никогда не работают.

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