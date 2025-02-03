Врач показал простое средство от кашля и простуды: всего два домашних продукта!

Какое средство поможет от кашля?

По словам эксперта, сочетание двух продуктов может иметь противовоспалительное и даже противомикробное действие. В зимние месяцы довольно часто заболеть сезонным заболеванием. Простуда, грипп и Covid - это то, чего нам нужно остерегаться, когда температура падает.

Так, Джо советует способ, проверенный нашими бабушками и дедушками. Это лук и мед.

"Мед хорошо известен своими успокаивающими свойствами, особенно против боли в горле и кашля. Лук содержит соединения, содержащие серу, такие как аллицин, которые обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами", - сказал врач.

Эти два продукта могут потенциально ослабить слизь и успокоить респираторные симптомы.

Лук обладает антибактериальными свойствами, а мед успокаивает боль в горле.

Рекомендуется употреблять по одной чайной ложке четыре-пять раз в день, пока симптомы не улучшатся.

Однако врач Джо сделал предупреждение о средстве. Он посоветовал не давать его младенцам из-за потенциального риска ботулизма.