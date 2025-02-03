Врач показал простое средство от кашля и простуды: всего два домашних продукта!
Врач сообщил о простом средстве от кашля и простуды, которое можно приготовить дома с помощью двух продуктов.
Как приготовить природное лекарство, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Джо Виттингтона.
Какое средство поможет от кашля?
По словам эксперта, сочетание двух продуктов может иметь противовоспалительное и даже противомикробное действие. В зимние месяцы довольно часто заболеть сезонным заболеванием. Простуда, грипп и Covid - это то, чего нам нужно остерегаться, когда температура падает.
Так, Джо советует способ, проверенный нашими бабушками и дедушками. Это лук и мед.
"Мед хорошо известен своими успокаивающими свойствами, особенно против боли в горле и кашля. Лук содержит соединения, содержащие серу, такие как аллицин, которые обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами", - сказал врач.
Эти два продукта могут потенциально ослабить слизь и успокоить респираторные симптомы.
Лук обладает антибактериальными свойствами, а мед успокаивает боль в горле.
Рекомендуется употреблять по одной чайной ложке четыре-пять раз в день, пока симптомы не улучшатся.
Однако врач Джо сделал предупреждение о средстве. Он посоветовал не давать его младенцам из-за потенциального риска ботулизма.
@drjoe_md Ever heard of onion honey syrup for a cough? Slice an onion, cover it with honey, let it sit, and boom—nature’s cough syrup! The honey soothes, and the onion’s compounds help break up mucus. Would you try it? #CoughRemedy #NaturalHealing #HomeRemedies #HealthHacks original sound - Dr. Joe, M.D.
Кстати, диетолог назвала продукт, который может помочь при простуде.
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