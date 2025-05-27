Врач назвал три токсичных домашних предмета, которые нужно немедленно выбросить

Какие три предмета дома очень токсичны?

Гастроэнтеролог Саураб Сети призвал людей действовать как можно быстрее.

Первым в списке доктора Сети являются ароматические свечи.

"Они содержат фталаты, которые, как известно, нарушают гормональный баланс и вызывают респираторные проблемы. Выбирайте свечи без запаха или натуральные свечи из сои или пчелиного воска", - сказал он.

Следующим в списке доктора Сети являются пластиковые разделочные доски.

"Они со временем могут разрушаться, высвобождая микропластик в вашу пищу, который может накапливаться в организме. Перейдите на деревянные, чтобы минимизировать риск", - утверждает он.

И последнее в списке? Поцарапанные или поврежденные антипригарные сковородки.

"Они содержат PFAS, которые связаны с высоким кровяным давлением, холестерином и репродуктивными проблемами. Поврежденные сковородки могут выделять эти частицы в вашу пищу. Поэтому обязательно заменяйте эти сковородки, как только они поцарапаны или повреждены. Или замените их на более безопасные альтернативы, такие как нержавеющая сталь или чугун", - пояснил он.

Что такое фталаты?

Фталаты - это группа химических соединений, которые обычно используются для того, чтобы сделать пластмассы - особенно поливинилхлорид (ПВХ) - более гибкими, долговечными и устойчивыми к разрушению. Их часто называют пластификаторами.

Кроме пластмасс, фталаты также содержатся в средствах личной гигиены, предметах домашнего обихода, медицинских устройствах и даже упаковке для пищевых продуктов.

Фталаты являются эндокринными разрушителями, то есть они могут вмешиваться в гормональные системы организма. Они могут имитировать или блокировать гормоны, такие как эстроген и тестостерон, что приводит к:

Изменениям репродуктивного развития

Снижению количества и качества спермы

Раннему половому созреванию у девочек

Гормонозависимым раковым заболеваниям (потенциально)

Некоторые фталаты, такие как DEHP и DBP, связаны с:

Врожденными пороками

Выкидышами

Задержками развития у детей

Токсичностью для яичек у животных

Воздействие через вдыхание (например, от ароматических продуктов) может вызвать:

Симптомы астмы и аллергии

Потенциальное влияние на иммунную систему у детей

Исследования на животных показывают, что некоторые фталаты могут способствовать развитию опухолей. DEHP классифицируется некоторыми органами здравоохранения как возможный канцероген для человека.

Что такое PFAS?

PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) - это большая группа синтетических химикатов (более 10 000 типов), которые используются с 1940-х годов для производства продуктов, устойчивых к воде, маслу, теплу и пятнам.

Их иногда называют "вечными химикатами", поскольку они легко не разлагаются в окружающей среде или человеческом организме. PFAS используются в широком спектре продуктов, включая:

Антипригарная посуда (например, тефлон)

Водонепроницаемые и устойчивые к пятнам ткани (например, Gore-Tex, Scotchgard)

Упаковка для фаст-фуда, пакеты для попкорна в микроволновой печи

Косметика (особенно стойкие или водостойкие типы)

Пены для пожаротушения

Ковры, обивка и краски

PFAS связанные с: