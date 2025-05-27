Врач назвал три токсичных домашних предмета, которые нужно немедленно выбросить
Врач назвал три, по его словам, самые токсичные предметы домашнего обихода, которые "нужно немедленно выбросить".
Какие именно вещи вредят нашему организму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.
Какие три предмета дома очень токсичны?
Гастроэнтеролог Саураб Сети призвал людей действовать как можно быстрее.
Первым в списке доктора Сети являются ароматические свечи.
"Они содержат фталаты, которые, как известно, нарушают гормональный баланс и вызывают респираторные проблемы. Выбирайте свечи без запаха или натуральные свечи из сои или пчелиного воска", - сказал он.
Следующим в списке доктора Сети являются пластиковые разделочные доски.
"Они со временем могут разрушаться, высвобождая микропластик в вашу пищу, который может накапливаться в организме. Перейдите на деревянные, чтобы минимизировать риск", - утверждает он.
И последнее в списке? Поцарапанные или поврежденные антипригарные сковородки.
"Они содержат PFAS, которые связаны с высоким кровяным давлением, холестерином и репродуктивными проблемами. Поврежденные сковородки могут выделять эти частицы в вашу пищу. Поэтому обязательно заменяйте эти сковородки, как только они поцарапаны или повреждены. Или замените их на более безопасные альтернативы, такие как нержавеющая сталь или чугун", - пояснил он.
Что такое фталаты?
Фталаты - это группа химических соединений, которые обычно используются для того, чтобы сделать пластмассы - особенно поливинилхлорид (ПВХ) - более гибкими, долговечными и устойчивыми к разрушению. Их часто называют пластификаторами.
Кроме пластмасс, фталаты также содержатся в средствах личной гигиены, предметах домашнего обихода, медицинских устройствах и даже упаковке для пищевых продуктов.
Фталаты являются эндокринными разрушителями, то есть они могут вмешиваться в гормональные системы организма. Они могут имитировать или блокировать гормоны, такие как эстроген и тестостерон, что приводит к:
- Изменениям репродуктивного развития
- Снижению количества и качества спермы
- Раннему половому созреванию у девочек
- Гормонозависимым раковым заболеваниям (потенциально)
Некоторые фталаты, такие как DEHP и DBP, связаны с:
- Врожденными пороками
- Выкидышами
- Задержками развития у детей
- Токсичностью для яичек у животных
Воздействие через вдыхание (например, от ароматических продуктов) может вызвать:
- Симптомы астмы и аллергии
- Потенциальное влияние на иммунную систему у детей
- Исследования на животных показывают, что некоторые фталаты могут способствовать развитию опухолей. DEHP классифицируется некоторыми органами здравоохранения как возможный канцероген для человека.
Что такое PFAS?
PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) - это большая группа синтетических химикатов (более 10 000 типов), которые используются с 1940-х годов для производства продуктов, устойчивых к воде, маслу, теплу и пятнам.
Их иногда называют "вечными химикатами", поскольку они легко не разлагаются в окружающей среде или человеческом организме. PFAS используются в широком спектре продуктов, включая:
- Антипригарная посуда (например, тефлон)
- Водонепроницаемые и устойчивые к пятнам ткани (например, Gore-Tex, Scotchgard)
- Упаковка для фаст-фуда, пакеты для попкорна в микроволновой печи
- Косметика (особенно стойкие или водостойкие типы)
- Пены для пожаротушения
- Ковры, обивка и краски
PFAS связанные с:
- Вмешательством в функцию щитовидной железы
- Задержками развития у младенцев и детей
- Нарушением репродуктивных гормонов
- Повышенным риском рака почек и яичек
- Повышенным уровнем холестерина
- Повреждением печени
- Подавленной иммунной функцией
- Пониженной реакцией на вакцинацию (особенно у детей)
- Низким весом при рождении
- Преэклампсией
- Проблемами с фертильностью
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