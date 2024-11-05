Врач назвал три признака, которые появляются за несколько дней до инсульта

Какие ранние признаки инсульта

По словам специалиста, есть три признака раннего предупреждения об инсульте, подчеркнув, что это не то же, что уже начавшийся симптомы инсульта, включая опущение одной стороны лица и неспособность двигать одной из рук и ног.

Первый признак - это сильная головная боль.

"Первые признаки инсульта несколько иные. Поскольку он влечет за собой образование тромба в мозге, вы получите большое давление на этот орган. Это будет проявляться как сильная головная боль", - рассказал Берг.

По словам доктора Берга, еще одним ранним признаком того, что инсульт может быть неизбежен, является сильная тошнота или рвота.

В-третьих, по мнению врача, постоянная икота, сопровождающаяся болью в груди, может являться сигналом об угрозе инсульта.

Другие врачи также говорят о предупредительных признаках, таких как потеря или изменения зрения, внезапное головокружение, потеря равновесия или координации, чувство растерянности или проблемы с пониманием вещей, а также онемение или слабость одной стороны тела.

Некоторые симптомы могут быть предвестником инсульта, причем некоторые эксперты предполагают, что они могут проявляться за неделю до инсульта. Однако у многих эти знаки предупреждения могут появиться внезапно.

По словам врача Берга, чтобы предотвратить инсульт, нужно потреблять достаточное количество витамина Е в виде токотриенолов.

Кроме того, он посоветовал принимать магний и соблюдать диету с низким содержанием углеводов. Исследование Национального института здоровья США (NIH) показывает, что каждые 100 мг/день увеличение потребления магния связано с понижением риска инсульта на 2%.