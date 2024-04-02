Врач назвал топ ненужных лекарств для украинцев

Топ ненужных лекарств для украинцев

Противовирусные препараты и интерфероны для лечения и профилактики ОРВИ



Они абсолютно не влияют на течение заболевания, не предотвращают возможные осложнения. Исключением является озельтамивир при гриппе.



Иммуномодуляторы/стимуляторы для повышения иммунитета

Эффект тот же, что и с противовирусными.

Отхаркивающие и муколитики для/от кашля детям до 4 лет



Риск побочных реакций превышает возможный положительный эффект. Увеличение выработки мокроты ведет к тому, что ребенку трудно его откашлять. Поэтому вы этой мерой не облегчите состояние ребенку, а наоборот.



Противоаллергические препараты перед/после вакцинации; во время ОРВИ



При повышении температуры тела и/или появлении болевых ощущений рекомендуется ибупрофен или парацетамол. Если у ребенка и развивается аллергическая реакция, эти препараты не помогут.



Антигистаминные (противоаллергические) препараты – не рекомендовано для лечения простуды. В исследованиях противоаллергические препараты не были эффективны для облегчения носовых симптомов или кашля у детей с простудой, однако это лекарство может вызвать побочные эффекты.



Ингаляции с минеральными водами, содами, декасанами



Сорбенты при атопическом дерматите, крапивнице, в составе "чудо-схем" лечения глистов



Гомеопатия при любом заболевании



Но-шпа при повышении температуры тела



Применять но-шпу нет смысла, поскольку периферический спазм сосудов вызван механизмами, на которые этот препарат не влияет.



Ноотропы, глицины

Часто прописывают эти препараты, чтобы "ребенок заговорил", "был спокойнее", "был активнее", "от гипертонуса". Но это недоказуемо.



Препараты при прорезывании зубов



Гели с местноанестезирующими веществами не рекомендуется в связи с риском развития серьезных побочных эффектов. При большом дискомфорте: ибупрофен или парацетамол.