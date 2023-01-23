Врач назвал симптомы нового штамма Кракен и объяснил его особенности

Кракен - это новый штамм COVID-19. Недавно американский CDC заявил о появлении на территории США нового штамма ковида, получившего официальное название XBB1.5, и неофициальное – Кракен.
О его симптомах и особенностях рассказал семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в Instagram.
Штамм Кракен является следствием слияния двух разновидностей штамма Омикрон. Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека (аналогия с мифическим Кракеном, который щупальцами опутывает свою жертву).
ВОЗ официально признала его заразнее Омикрона.
Симптомы будут те же, что и при Омикроне, обычно легкое течение.
Симптомы: повышение температуры, общая слабость, головные и мышечные боли, насморк и чихание, кашель, першение в горле. В отдельных случаях может ухудшиться аппетит и возникнуть диарея.
Интересно, что Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного ковида, поэтому защиту от Кракена имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад).
Штамм Кракен уже зафиксирован в соседней от Украины Молдове, поэтому не стоит пренебрегать, а лучше прийти и вакцинироваться, если вы этого еще не сделали.
Сейчас в Украине есть вакцина Пфайзер и Коронавак, которыми вакцинируют всех желающих.
Отметим, что как и в случае с другими штаммами, Кракен наиболее опасен для основных групп риска – детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Напомним, что ранее Кузин рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине.
Кстати, новый штамм коронавируса может привести к новой волне заболеваемости, его обнаружили уже в 29 странах на нескольких континентах.