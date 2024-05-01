Врач назвал симптомы аллергии на молоко у детей и рассказал, что делать

Что вызывает аллергию на молоко?

Врач объяснил, что пищевая аллергия в целом вызвана чрезмерной реакцией иммунной системы на пищевой аллерген, в данном случае молоко. Иммунная система рассматривает коровье молоко, в частности белок казеин или сыворотку в качестве вредного захватчика.

Какие симптомы

Крапивница

Тяжелое дыхание, кашель, одышка

Зуд или чувство покалывания вокруг рта или губ

Ангионевротический отек: отек губ, языка или горла

Рвота

Анафилаксия

Некоторые симптомы появляются через часы или дни, среди них:

Диарея, кровь в кале

Запор

Атопический дерматит

Рвота

Боли в животе

Колики

Плохой набор веса

Что делать, если у вас аллергия на молоко

Специального теста на 100% подтвердит наличие аллергии на коровье молоко нет. Диагноз основан в первую очередь на анализе симптомов и осмотра.

Первичные тесты, если они используются, включают кожный прик-тест и анализ крови IgE. Оба теста показывают высокую чувствительность, но низкую специфичность и могут быть положительными у пациентов без аллергии.

Лечение любой пищевой аллергии заключается в исключении пищи из рациона, но каждый случай индивидуальный.



Белок коровьего молока содержится в молоке, твороге, масле и т.д, у одного ребенка симптомы могут возникать только после употребления молока, однако йогурт, кефир, творог может есть без проблем; у другого - выраженная реакция даже на блины, оладьи или сырники.

Педиатр советует обратиться на консультацию к аллергологу, который представит рекомендации по питанию, как действовать при тех или иных симптомах, при необходимости назначит соответствующие анализы.