RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач назвал симптомы аллергии на молоко у детей и рассказал, что делать

Фото: Какие симптомы аллергии на молоко у детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Аллергия на коровье молоко является наиболее распространенной пищевой аллергией у младенцев и раннего возраста. Несмотря на то, что большинство детей впоследствии перерастают эту аллергию, она также одна из самых распространенных пищевых аллергий у взрослых.

Какие симптомы этого состояния, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Что вызывает аллергию на молоко?

Врач объяснил, что пищевая аллергия в целом вызвана чрезмерной реакцией иммунной системы на пищевой аллерген, в данном случае молоко. Иммунная система рассматривает коровье молоко, в частности белок казеин или сыворотку в качестве вредного захватчика.

Какие симптомы

  • Крапивница
  • Тяжелое дыхание, кашель, одышка
  • Зуд или чувство покалывания вокруг рта или губ
  • Ангионевротический отек: отек губ, языка или горла
  • Рвота
  • Анафилаксия

Некоторые симптомы появляются через часы или дни, среди них:

  • Диарея, кровь в кале
  • Запор
  • Атопический дерматит
  • Рвота
  • Боли в животе
  • Колики
  • Плохой набор веса

Что делать, если у вас аллергия на молоко

Специального теста на 100% подтвердит наличие аллергии на коровье молоко нет. Диагноз основан в первую очередь на анализе симптомов и осмотра.

Первичные тесты, если они используются, включают кожный прик-тест и анализ крови IgE. Оба теста показывают высокую чувствительность, но низкую специфичность и могут быть положительными у пациентов без аллергии.

Лечение любой пищевой аллергии заключается в исключении пищи из рациона, но каждый случай индивидуальный.

Белок коровьего молока содержится в молоке, твороге, масле и т.д, у одного ребенка симптомы могут возникать только после употребления молока, однако йогурт, кефир, творог может есть без проблем; у другого -  выраженная реакция даже на блины, оладьи или сырники.

Педиатр советует обратиться на консультацию к аллергологу, который представит рекомендации по питанию, как действовать при тех или иных симптомах, при необходимости назначит соответствующие анализы.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, какие симптомы отличают аллергию от простуды.

Читайте также, почему возникает аллергия на краску для волос и можно ли от нее избавиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиЗдоровьеСимптомы