Врач назвал симптом в ноге, который свидетельствует о тяжелом заболевании

Боль в ногах может быть вызвана серьезным заболеванием. Врач предостерег, что определенные ощущения в конечностях могут быть сигналом обратиться к медикам.

О каком именно состоянии идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Карана Раджа.

Какой симптом боли в ногах должен вас насторожить

Если у вас есть эндометриоз или любое заболевание органов малого таза, хроническая боль в ногах не является редкостью, и это усугубляет проблему.

Например, при эндометриозе поражения могут быть вблизи тазового нерва или инфильтрировать его, например, скатический нерв, что приводит к боли, которая иррадиирует вниз по ноге.

То же самое может произойти с другими воспалительными заболеваниями, которые поражают таз, например, воспалительное заболевание кишечника или является результатом перенесенной боли.

Эндометриоз возникает, когда клетки, подобные клеткам слизистой оболочки матки (матки), находятся в других частях тела. Эти клетки могут расти и изменяться в ответ на гормоны в менструальном цикле, это может вызвать воспаление, боль.

Эндометриоз чаще всего встречается на слизистой оболочке таза и может возникать в яичниках и поражать другие органы малого таза, такие как кишечник или мочевой пузырь.

Реже эндометриоз также можно обнаружить за пределами таза, например в грудной клетке.

В случаях хронической тазовой боли это может привести к мышечным спазмам и напряжению тазового дна, что влияет на сгибатели бедра, подслизистую мышцу или подколенное сухожилие.

На самом деле хроническое воспаление или рубцовая ткань в результате хирургического вмешательства, эндометриоза или физических препятствий, таких как миома, могут сжимать кровеносные сосуды, уменьшать кровоток, что приводит к застойным явлениям в тазу, что может способствовать боли в ноге.

Даже медицинские работники могут не заметить этот симптом, поскольку он может не обозначить типичные симптомы, связанные с подобным эндометриозом.