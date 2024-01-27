Врач назвал шесть признаков рака толстой кишки, которые вы можете не заметить

Врач Майк Хайсен, работающий в США, назвал шесть признаков рака толстой кишки, которые люди могут не замечать или сознательно игнорировать. Впрочем, обратить внимание на эти симптомы очень важно.
Как распознать рак толстой кишки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое публиковал Хайсен на YouTube.
"Рак толстой кишки часто начинается с небольших нераковых полипов, которые со временем могут трансформироваться в онкологию. Раннее обнаружение является залогом успешного лечения, поэтому важно знать о тревожных признаках", - подчеркнул врач.
Эксперт назвал шесть предупредительных симптомов, которые никогда не нужно игнорировать:
"Если вы чувствуете любой из этих предупредительных признаков, важно искать медицинскую помощь. Регулярное обследование толстой кишки также может помочь выявить рак на ранней стадии, когда он наиболее подвержен лечению", - пояснил врач.
"Кроме того, рак толстой кишки является одним из 13 видов рака, связанных с ожирением. Чем больше у вас резистентность к инсулину, тем выше вероятность развития онкологии, связанного с ожирением, особенно рака толстой кишки", - подчеркнул он.
Также врач рассказал, что для предотвращения рака нужно следить за здоровьем, правильно питаться, регулярно делать физические упражнения, отказаться от обработанного мяса. Кроме того, не стоит курить и чрезмерно употреблять алкоголь.
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