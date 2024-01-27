Врач назвал шесть признаков рака толстой кишки, которые вы можете не заметить

"Рак толстой кишки часто начинается с небольших нераковых полипов, которые со временем могут трансформироваться в онкологию. Раннее обнаружение является залогом успешного лечения, поэтому важно знать о тревожных признаках", - подчеркнул врач.

Главные признаки рака толстой кишки

Эксперт назвал шесть предупредительных симптомов, которые никогда не нужно игнорировать:

изменение в работе кишечника - возникновение запоров или диареи, особенно если эта проблема не исчезает в течение нескольких недель, может свидетельствовать о необходимости посетить врача.

кровь в кале - если вы заметили тревожный признак, игнорировать это точно не стоит, цвет стула может стать не только красным, а бордовым и даже черным

постоянный дискомфорт в животе - боль, судороги или метеоризм не стоит "списывать" на плохое питание, на эти симптомы следует обратить внимание

ощущение неполного стула - по словам врача, когда вам кажется, что кишечник постоянно "полный", это тревожный признак

постоянная слабость или усталость - конечно, этот симптом может свидетельствовать и о других проблемах, но в комплексе с другими признаками может сигнализировать об онкологии

внезапная потеря веса - если вы не сидите на диете и не худеете целенаправленно, это может быть признаком болезни.

"Если вы чувствуете любой из этих предупредительных признаков, важно искать медицинскую помощь. Регулярное обследование толстой кишки также может помочь выявить рак на ранней стадии, когда он наиболее подвержен лечению", - пояснил врач.

"Кроме того, рак толстой кишки является одним из 13 видов рака, связанных с ожирением. Чем больше у вас резистентность к инсулину, тем выше вероятность развития онкологии, связанного с ожирением, особенно рака толстой кишки", - подчеркнул он.

Также врач рассказал, что для предотвращения рака нужно следить за здоровьем, правильно питаться, регулярно делать физические упражнения, отказаться от обработанного мяса. Кроме того, не стоит курить и чрезмерно употреблять алкоголь.