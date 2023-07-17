Врач назвал причины "пятнистой болезни" кожи, и можно ли это вылечить

Почему возникает витилиго

Врач сообщил, что наша кожа – это не просто внешний покров тела, а целый орган, выполняющий много важных функций. Как и другие органы, в нем могут возникать разные патологические процессы, в частности, автоиммунные. Одним из таких аутоиммунных заболеваний кожи является витилиго.

Бледные участки содержат меньше пигмента меланина (в норме он создает естественную окраску кожи). Пятна не чешутся и не болят, но вызывают косметический дефект и осложняют этим жизнь.

До конца неизвестно, почему возникает витилиго. Наиболее вероятными причинами этого состояния считают:

хронические инфекции

стрессы

сбои в работе щитовидной железы

частые солнечные ожоги

некачественная косметика и бытовая химия для тела (шампуни, мыло и т.д.)

нехватка витаминов и микроэлементов

Можно ли вылечить витилиго

Доктор отметил, что есть различные методы борьбы с этой болезнью, которые предусматривают прием витаминов, косметические средства для кожи и лазеротерапию.

Витилиго легче всего вылечить на ранней стадии, когда пятен на теле мало, и они имеют небольшие размеры. Если вы заметили изменение цвета своей кожи, не теряйте время и обращайтесь к врачу.