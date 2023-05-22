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Врач назвал препарат, помогающий при магнитных бурях

Как уберечься от магнитных бурь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Магнитные бури – частая причина плохого самочувствия людей с сердечно-сосудистыми проблемами и склонностью к головным болям. Последние научные исследования показывают, что магнитные штормы на Солнце оказывают негативное влияние на синтез мелатонина в нашем организме, что и приводит к плохому самочувствию.

Какой препарат может помочь при плохом самочувствии при магнитных бурях, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Что такое мелатонин и где он образуется

Мелатонин – это гормоноподобное вещество, которое отвечает за регуляцию биоритмов "сон-бодрствование" и образуется в железе под названием эпифиз или шишковидное тело.

Эпифиз лучше всего функционирует в молодом возрасте человека, после 40 лет количество мелатонина, вырабатываемого шишковидной железой, начинает уменьшаться. Это и приводит к большей чувствительности организма к солнечным штормам.

Нужно ли употреблять мелатонин при магнитных бурях

Цюрак рекомендует посоветоваться с врачом, прежде чем принимать мелатонин при бессоннице, головных болях или колебании давления. Несмотря на то, что большинство биодобавок с мелатонином безрецептурны, все же это вещество имеет свои противопоказания: эпилепсия, сахарный диабет и онкологические заболевания.

Напомним, что врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Также, чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм.

Напомним, что в мае Землю накроет серия магнитных бурь.

Ранее доктор Комаровский рассказал всю правду о метеозависимости.

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