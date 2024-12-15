Этот популярный рождественский подарок может нанести вред печени и почкам

Опасность поддельных духов

Врач Римас Гейг рассказал, что эти химические вещества могут раздражать кожу, вызывая сыпь, аллергию или даже химические ожоги. Некоторые подделки также содержат фталаты, связанные с гормональными сбоями и репродуктивными проблемами, особенно у женщин.

Постоянное влияние таких химических веществ может оказать длительное влияние на здоровье, включая повреждение печени, почек и даже нервной системы.