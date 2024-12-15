Этот популярный рождественский подарок может нанести вред печени и почкам

Духи являются самым популярным рождественским подарком. Однако, вы можете подвергать своих близких опасности, если приобретете поддельный продукт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Врач Римас Гейг рассказал, что эти химические вещества могут раздражать кожу, вызывая сыпь, аллергию или даже химические ожоги. Некоторые подделки также содержат фталаты, связанные с гормональными сбоями и репродуктивными проблемами, особенно у женщин.
Постоянное влияние таких химических веществ может оказать длительное влияние на здоровье, включая повреждение печени, почек и даже нервной системы.
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