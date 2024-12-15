Этот популярный рождественский подарок может нанести вред печени и почкам

Духи являются самым популярным рождественским подарком. Однако, вы можете подвергать своих близких опасности, если приобретете поддельный продукт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Опасность поддельных духов

Использование поддельных духов может показаться соблазнительным способом сэкономить деньги, но так вы можете подвергать свое здоровье опасности.

Поддельные духи часто изготавливаются с использованием вредных химикатов и не регулируемых токсинов, в отличие от ингредиентов настоящих ароматов.

Врач Римас Гейг рассказал, что эти химические вещества могут раздражать кожу, вызывая сыпь, аллергию или даже химические ожоги. Некоторые подделки также содержат фталаты, связанные с гормональными сбоями и репродуктивными проблемами, особенно у женщин.

Постоянное влияние таких химических веществ может оказать длительное влияние на здоровье, включая повреждение печени, почек и даже нервной системы.

"Безопасность ингредиентов, используемых в поддельных духах, редко бывает гарантированной. В то время как оригинальные духи проходят тщательное тестирование, чтобы обеспечить их безопасность и эффективность, поддельные версии могут содержать непроверенные или некачественные ингредиенты", - отметил медик.

К тому же подделки часто производятся в антисанитарных условиях, что приводит к загрязнению, что увеличивает вероятность побочных реакций, таких как инфекции. Для людей с чувствительной кожей или аллергиками поддельные духи могут вызвать серьезные реакции, такие как проблемы с дыханием, приступы астмы или сильное раздражение кожи.

Почему стоит покупать качественные духи

Оригинальные духи часто содержат консерванты и химические вещества, которые предотвращают рост бактерий.

Ингредиенты низкого качества, которые используются в поддельных духах, также более восприимчивы к размножению бактерий. Поэтому, если это попадет в глаза, то может привести к конъюнктивиту или инфекции глаз.

"Как медицинский работник, я всегда советую своим пациентам осторожничать, покупая духи. Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то это подделка", - добавил он.