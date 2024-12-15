Этот популярный рождественский подарок может нанести вред печени и почкам
Духи являются самым популярным рождественским подарком. Однако, вы можете подвергать своих близких опасности, если приобретете поддельный продукт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Опасность поддельных духов
Использование поддельных духов может показаться соблазнительным способом сэкономить деньги, но так вы можете подвергать свое здоровье опасности.
Поддельные духи часто изготавливаются с использованием вредных химикатов и не регулируемых токсинов, в отличие от ингредиентов настоящих ароматов.
Врач Римас Гейг рассказал, что эти химические вещества могут раздражать кожу, вызывая сыпь, аллергию или даже химические ожоги. Некоторые подделки также содержат фталаты, связанные с гормональными сбоями и репродуктивными проблемами, особенно у женщин.
Постоянное влияние таких химических веществ может оказать длительное влияние на здоровье, включая повреждение печени, почек и даже нервной системы.
"Безопасность ингредиентов, используемых в поддельных духах, редко бывает гарантированной. В то время как оригинальные духи проходят тщательное тестирование, чтобы обеспечить их безопасность и эффективность, поддельные версии могут содержать непроверенные или некачественные ингредиенты", - отметил медик.
К тому же подделки часто производятся в антисанитарных условиях, что приводит к загрязнению, что увеличивает вероятность побочных реакций, таких как инфекции. Для людей с чувствительной кожей или аллергиками поддельные духи могут вызвать серьезные реакции, такие как проблемы с дыханием, приступы астмы или сильное раздражение кожи.
Почему стоит покупать качественные духи
Оригинальные духи часто содержат консерванты и химические вещества, которые предотвращают рост бактерий.
Ингредиенты низкого качества, которые используются в поддельных духах, также более восприимчивы к размножению бактерий. Поэтому, если это попадет в глаза, то может привести к конъюнктивиту или инфекции глаз.
"Как медицинский работник, я всегда советую своим пациентам осторожничать, покупая духи. Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то это подделка", - добавил он.
Следует всегда покупать в надежных магазинах и быть осторожными с продуктами, продаваемыми в неофициальных торговых точках. Чтобы обезопасить свое здоровье и быть уверенным в качестве, выбирайте проверенные бренды и авторизованных продавцов.
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