RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач назвал популярный препарат от сердца, который вообще не работает

Названы сердечные капли "фуфломицины"(коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продаются популярные препараты от болезней сердца, которые являются "фуфломицинами".

Какие именно это лекарства рассказал в Instagram врач невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Какие сердечные капли не работают?

Медик сообщил, что популярный препарат "Трикардин" - это так называемый фуфломицин. Он состоит из трех трав - валерианы, пустырника и боярышника.

"Еще лет 15 назад было очень популярно покупать настойки трех трав в аптеке (пустырника, валерианы и боярышника). Эти три компонента сливали в одну бутылочку и лечили климакс, нарушение сна, тревожность и т.п. Потом один из фармацевтических заводов решил запатентовать народную болтушку, чтобы люди не мучились. Решили производить "Трикардин", содержащий три травы: валериану, пустырник и боярышник", - рассказал врач.

Что нужно знать о Трикардине

Написано, что эти капли относятся к сердечным каплям и используются в кардиологии. А в показаниях функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторная дистония, вегетоневроз).

"Мы также уже знаем, что таких диагнозов не существует. Эти капли никак не лечат сердце! А почему-то прямо на бутылочке написаны сердечные капли, и эта надпись вводит в заблуждение доверчивых людей, особенно пенсионеров, пожилых людей, которые действительно могут иметь проблемы с сердцем", - сообщил медик.

Евгений Скрыпник напомнил, что валериана, пустырник, боярышник, даже если они вместе в одной бутылочке - не имеют доказанной эффективности!

Эффективность всех травяных сборов на уровне 20%, то есть на уровне плацебо.

Напомним, что в Helsi разъяснили ситуацию с е-рецептами на платных срочных консультациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
препаратилекарства