Врач назвал популярный препарат от сердца, который вообще не работает

Какие сердечные капли не работают?

Медик сообщил, что популярный препарат "Трикардин" - это так называемый фуфломицин. Он состоит из трех трав - валерианы, пустырника и боярышника.

"Еще лет 15 назад было очень популярно покупать настойки трех трав в аптеке (пустырника, валерианы и боярышника). Эти три компонента сливали в одну бутылочку и лечили климакс, нарушение сна, тревожность и т.п. Потом один из фармацевтических заводов решил запатентовать народную болтушку, чтобы люди не мучились. Решили производить "Трикардин", содержащий три травы: валериану, пустырник и боярышник", - рассказал врач.

Что нужно знать о Трикардине

Написано, что эти капли относятся к сердечным каплям и используются в кардиологии. А в показаниях функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторная дистония, вегетоневроз).



"Мы также уже знаем, что таких диагнозов не существует. Эти капли никак не лечат сердце! А почему-то прямо на бутылочке написаны сердечные капли, и эта надпись вводит в заблуждение доверчивых людей, особенно пенсионеров, пожилых людей, которые действительно могут иметь проблемы с сердцем", - сообщил медик.

Евгений Скрыпник напомнил, что валериана, пустырник, боярышник, даже если они вместе в одной бутылочке - не имеют доказанной эффективности!

Эффективность всех травяных сборов на уровне 20%, то есть на уровне плацебо.