Врач назвал признаки тяжелого алкогольного отравления: нужно вызывать скорую

Во время зимних праздников многие употребляют алкогольные напитки. Важно знать о состоянии, требующем срочной медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Врач Иосуб рассказал о признаках серьезного отравления алкоголем.
Согласно исследованию каждый процент увеличения продаж спиртных напитков коррелирует с увеличением на 0,4% случаев смертельного отравления алкоголем.
По словам врача, многие люди по-прежнему не подозревают о серьезности заболевания и о том, что алкогольное отравление действительно может проявляться рядом симптомов, тяжесть которых обычно прогрессирует.
К серьезным признакам отравления относят:
К крайне тяжелым симптомам относят потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затрудненное дыхание. Это все может возникнуть внезапно, поэтому необходима срочная медицинская помощь.
Лучший способ - не употреблять алкоголь. Однако, если вы все же решили употреблять алкогольные напитки, следует следовать следующим советам:
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