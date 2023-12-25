Врач назвал признаки тяжелого алкогольного отравления: нужно вызывать скорую

Что показали исследования

Врач Иосуб рассказал о признаках серьезного отравления алкоголем.

Согласно исследованию каждый процент увеличения продаж спиртных напитков коррелирует с увеличением на 0,4% случаев смертельного отравления алкоголем.

По словам врача, многие люди по-прежнему не подозревают о серьезности заболевания и о том, что алкогольное отравление действительно может проявляться рядом симптомов, тяжесть которых обычно прогрессирует.

Основные симптомы

К серьезным признакам отравления относят:

путаница и дезориентация - одними из первых признаков того, что вы выпили многовато, являются спутанность сознания, невнятная речь и нарушение координации

рвота - за этим может последовать тошнота и даже рвота

гипотермия или гипервентиляция - отравление алкоголем может привести к падению температуры тела (гипотермия), а дыхание может стать ускоренным и поверхностным (гипервентиляция)

потеря сознания - вызывает тревогу тот факт, что по мере повышения уровня алкоголя вы можете потерять сознание

судороги - в тяжелых случаях из-за влияния алкоголя на мозг могут возникнуть судороги

медленное или нерегулярное дыхание - оно может стать нерегулярным или даже остановиться, что приведет к опасным для жизни ситуациям

К крайне тяжелым симптомам относят потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затрудненное дыхание. Это все может возникнуть внезапно, поэтому необходима срочная медицинская помощь.

Как избежать алкогольного отравления

Лучший способ - не употреблять алкоголь. Однако, если вы все же решили употреблять алкогольные напитки, следует следовать следующим советам: