Врач назвал "неприметный симптом", сигнализирующий о 9 опасных болезнях

Почему возникает онемение рук

Онемение кисти или других частей рук могут возникать по разным причинам.

"Часто такие проявления имеет синдром запястного канала или ущемление нервных волокон. Кроме того, при длительном сидении или сне в одной позе, нарушается кровообращение в определенных сосудах, а некоторые нервные окончания находятся под длительным давлением, что вызывает кратковременное онемение", - объясняет врач.

Швец делится списком заболеваний, симптомом которых может быть онемение рук.

Инсульт

Инсульт случается, когда сосуд, несущий кровь в мозг, лопается или укупоривается тромбом.

"Помимо онемения рук или ног, инсульт может вызвать слабость, спутанность сознания, проблемы со зрением и речью, а также опущение одной стороны лица, но не всегда. Симптомы инсульта возникают внезапно и поражают только одну руку. Если есть подозрение инсульта, нужно вызвать скорую", - отмечает врач.

Инфаркт

Хотя другие признаки сердечного приступа, например, боль в груди, одышка и холодный пот более распространены, может быть и онемение или боль в руке (чаще в левой, но может быть и наоборот).

"Это чувство обычно возникает на внутренней стороне левой руки и сопровождается болью в груди. Если есть проявления, похожие на симптомы сердечного приступа, немедленно звоните по телефону на скорую", - добавляет Швец.

Запястный туннельный синдром

Запястный тоннель - это узкий проход, образованный соединительной тканью и мелкими костями на ладонной стороне запястья. Через него проходят сухожилия и срединный нерв.

"Синдром запястного канала возникает, когда при воспалении или сужении канала внутренний нерв сжимается. Иногда это происходит из-за постоянно повторяющихся движений рук и пальцев", - говорит Швец.

Синдром проявляется постепенно. Обычно сначала появляется онемение большого пальца и двух пальцев рядом. Это тоже может быть больно. Далее вы можете ощущать слабость в руке и даже впускать вещи.

"Если есть подозрение или подтвержденный запястный туннельный синдром, то следует делать перерывы во время повторяющихся движений, чтобы руки отдохнули. Избегайте действий, ухудшающих ваши симптомы, и можно попробовать прикладывание холодных компрессов, чтобы облегчить боль и отек", - советует медик.

Если эти симптомы не исчезают и мешают сну или повседневным делам, следует пойти к врачу. Он порекомендует, что лучше сделать: наложить шину, принимать лекарства или сделать хирургическое вмешательство.

"Без лечения синдром запястного канала может привести к постоянному повреждению нервов и мышц со значительными проявлениями", - предостерегает Швец.

Ущемление шейного нерва

Шейная радикулопатия, которую еще называют "ущемлением шейного нерва", может возникнуть, когда нерв на шее сжимается или раздражается в области, где он ответвляется от спинного мозга. Это вызывает боль, которая отдает в плечо и/или руку, а также вызывает мышечную слабость и онемение.

"Ущемление нерва преимущественно вызывает травма или чрезмерная нагрузка. Иногда это связано с такими проблемами со здоровьем, как артрит, сужение промежутков между костями позвоночника или опухоль позвоночника. При защемлении нерва также могут быть резкая ноющая или жгучая боль, ощущение покалывания, мышечная слабость в руке", - говорит врач.

Облегчить состояние помогут отдых и обезболивающие. Если через несколько дней симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу, который порекомендует шину, бандаж, физиотерапию, лекарства или другие способы лечения.

Сахарный диабет

Длительное повышение уровня сахара в крови способно повредить нервы и вызвать диабетическую нейропатию. В таком случае онемение обычно возникает в ногах. В редких случаях возможно и в руках.

"Тогда также наблюдаются покалывание или жжение, резкие боли или судороги, повышенная чувствительность к прикосновению - вес одежды или простыни может вызвать боль, мышечная слабость, потеря рефлексов, особенно в голеностопном суставе, проблемы с равновесием и координацией, серьезные проблемы со стопами, такие как язвы, инфекции и боли в костях и суставах", - объясняет Швец.

Для лечения диабетической нейропатии нет конкретных препаратов, поэтому назначают лекарства, облегчающие симптомы. Лучший контроль сахара в крови поможет замедлить повреждение нервов.

Мигрень с аурой

У части людей приступы головной боли (мигрени) могут сопровождаться предвестниками или спутниками мигрени, так называемыми "аурами", влияющими на зрение и другие органы чувств. Онемение рук может быть одной из таких сенсорных проблем.

"Если мигрень с аурой является причиной онемения рук, симптомы обычно начинаются в течение часа после головной боли и длятся до 60 минут. Среди других симптомов ауры - изменения зрения или потеря зрения, включая слепые пятна, видение зигзагообразных линий, вспышек света или звезд, мышечная слабость, трудности с речью или поиском нужного слова", - говорит Швец.

Если обезболивающих недостаточно, врач может назначить препараты для лечения и мигрени. При симптомах мигрени с аурой необходимо обратиться к специалисту, поскольку некоторые из них, например проблемы со зрением, также являются симптомами инсульта или разрыва сетчатки.

Неврологические патологии

Неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз, могут вызвать онемение рук. В таких случаях еще могут возникать онемения в ногах, проблемы с речью или концентрацией.

Следует обратиться к специалисту, чтобы получить лечение, которое облегчит симптомы и поможет замедлить прогрессирование заболевания.

Побочные эффекты химиотерапии

Некоторые типы химиотерапии рака могут вызвать повреждение нервов, что приводит к онемению или покалыванию и боли в руках, ногах, пальцах рук, ног или других частях тела.

"Это нормальный побочный эффект некоторой химиотерапии, но если он мешает выполнять повседневные дела, следует поговорить со своим врачом. После химиотерапии может потребоваться до 2 лет, чтобы самочувствие восстановилось", - говорит Швец.

Нарушенный уровень витаминов

Нарушение чувствительности кожи рук и онемение может являться проявлением недостаточного поступления ряда витаминов группы В.

"Результаты исследования также устанавливают ассоциацию подобных проявлений со снижением уровня витамина D. После исключения всех вышеперечисленных причин появления онемения рук, врач может предложить прием комплекса витаминов В или витамина D, если его уровень ниже нормы", - говорит врач.