Врач назвал недорогую диету, которая подойдет украинцам

Украинцы в последние годы все чаще стали интересоваться разными диетами. У многих возникает вопрос, а есть ли какая-нибудь универсальная полезная и одновременно недорогая диета, которую можно применить при таких хронических проблемах, как диабет и сердечно-сосудистые болезни. Таким людям подойдет скандинавская диета.
О таком способе питания пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Скандинавская, или нордическая диета включает в себя следующие продукты:
Эта диета в финансовом плане более демократична, чем средиземноморская.
Средиземноморская диета дороже, если учесть цены на продукты в Украине. Также набор продуктов скандинавской диеты более привычен для украинцев, в то время как средиземноморская диета немного экзотична.
В нашей стране есть возможность выращивать большинство компонентов скандинавской диеты на своих огородах (или собирать их в лесу), в то время как средиземноморская диета требует исключительно покупных продуктов.
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