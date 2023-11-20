Врач назвал опасные "побочки" ибупрофена

Что нужно знать об ибупрофене

Врач Дебора Ли объяснила, что ибупрофен - это препарат, известный как ингибитор фермента ЦОГ. Прием больших доз обезболивающего может представлять собой серьезный риск.

Ферменты ЦОГ необходимы для производства простагландинов, которые обеспечивают защиту слизистой оболочки желудка. Когда они отключаются, выработка желудочной слизи снижается, что может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

"Большие дозы могут вызвать желудочно-кишечное кровотечение, пептические язвы и/или панкреатит. Также может возникнуть печеночная и почечная недостаточность", - сообщила врач.

Побочные явления ибупрофена

По словам доктора Ли, эти побочные эффекты могут проявиться уже через три дня после начала лечения ибупрофеном.

В одном исследовании сообщили, что желудочно-кишечное кровотечение возникло у некоторых здоровых добровольцев уже через три дня после начала приема ибупрофена по 800 мг три раза в день.

По данным Национальной службы здравоохранения Британии, обычная доза для взрослых составляет одну или две таблетки или капсулы по 200 мг три раза в день.

Однако в некоторых случаях ваш врач может назначить более высокую дозу - до 600 мг, которую следует принимать четыре раза в день.

у вас возникло желудочно-кишечное кровотечение, вызванное приемом обезболивающего, ваши испражнения могут стать первым сигналом тревоги. Если вы увидели кровь - срочно обратитесь к врачу.