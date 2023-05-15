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Врач назвал самые опасные лекарства при беременности: могут вызвать пороки развития

Фото: Какие лекарства лучше не принимать при беременности (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие лекарства во время беременности могут вызвать пороки развития у будущего малыша.

Какие препараты небезопасны для женщин, рассказал в Instagram врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Какие лекарства опасны при беременности

Прежде всего, это противоэпилептические препараты, которые используются для лечения судорожных приступов, мигрени, фибромиалгий, нейропатических болей, биполярного расстройства и других психических нарушений.

Вальпроат (Вальпроком хроно, Депакин). Он может больше всего вызвать пороки развития плода во время беременности! Его применение в течение первого триместра может увеличивать риск дефектов развития нервной трубки.

Также обнаружены случаи задержки развития при отсутствии тератогенности, связанной с экспозицией плода.

Повышает риск низких показателей когнитивных тестов у детей, чьи матери употребляли вальпроат во время беременности.

Этот препарат может привести к сердечным аномалиям, дефектам нервной трубки, преимущественно spina bifida и задержкам развития, могут быть аномалии конечностей, расщелины неба/губы и дефекты мочевыводящих путей.

Топирамат (топиромакс) является препаратом, который используется для лечения эпилепсии и мигрени, и он был связан с гипопадией и незаращением щелей полости рта у новорожденных, особенно у беременных женщин, получавших более высокие дозы.
Фенобарбитал может вызвать нарушение развития плода, роста и т.д.

Литий. Желательно избегать приема лития во время беременности, особенно в первом триместре беременности. Может вызвать аномалию развития сердца.

Карбамазепин. При приеме во время беременности может вызвать повреждение ДНК плода, приводящие к черепно-лицевым дефектам, интеллектуальным нарушениям и задержке роста.

Ламотриджин (Эпилептал, Ланистор, Ламотрин) самый безопасный во время беременности, но также несет угрозу пороков развития.

Прегабалин. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) опубликовало выводы результатов исследования безопасности рисков во время беременности и обращения к специалистам системы здравоохранения (DHPC). Исследование показало, что прегабалин может несколько повысить риск серьезных врожденных пороков, если его использовать во время беременности.

Раньше мы писали, до какого возраста лучше беременеть и почему.

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