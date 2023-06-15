Врач назвал наиболее опасные пищевые добавки для человека: внимательно проверяйте состав продуктов!

Е952 - цикламат натрия

Его используют в пищевой промышленности как подсластитель. Раньше добавку продавали в форме таблеток для больных диабетом. Однако впоследствии исследования показали, что в результате расщепления добавка становится токсичной.

Последующие исследования на крысах, проведенные в 1969 году, показали, что цикламат способствует развитию рака мочевого пузыря.

Сегодня цикламат чаще используют для изготовления диабетических товаров. В Украине добавка разрешена.

Е222 - гидросульфат натрия

В пищевой промышленности добавку Е222 используют в качестве консерванта, который может подавлять рост микроорганизмов. То есть добавка может продлевать срок хранения продукта.

Однако при употреблении в больших концентрациях консервант Е222 вызывает серьезные аллергические реакции, а также заболевания ЖКТ.



Гидросульфит натрия разрешен в Украине, хотя директивой Европейского союза об опасных веществах его приписывают к классу опасных химических веществ.

Е211 - бензоат натрия

Прежде всего следует сказать, что эта добавка есть в таких ягодах и фруктах, как чернослив, клюква, корица, гвоздика, яблоки. В пищевой промышленности его используют в качестве консерванта. Кроме того, бензоат натрия способен подавлять рост плесневого грибка.

При продолжительном воздействии бензола на организм может развиваться лейкемия и проблемы с почками и печенью. Наибольший недостаток добавки в том, что он почти не выводится из организма.

Сегодня бензоат используют во многих странах, в том числе в Украине.

Е131 - синий патентованный V

Употребление красителя Е131 может вызвать желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции, гиперактивность, крапивницу, анафилаксию, приступы астмы.

В пищевой промышленности добавка Е131 широко не используется, но ее можно обнаружить в фарше, колбасных и мясных изделиях.

Краситель запрещено использовать в США, Австралии и Норвегии. Однако в украинской пищевой промышленности его можно использовать как фиолетовый краситель Е131.

Пищевые добавки могут вызвать отравление, развитие болезней и аллергических реакций (фото: Freepik)

Е110 - "закат"

Краситель Е110 может приводить к аллергическим реакциям, а также к тошноте, крапивнице, заложенности носа, риниту, хромосомным повреждениям. У детей вызывает гиперактивное поведение и потерю концентрации внимания.

Добавка используется для окрашивания сырного соуса, рыбной консервы, сухарей, мороженого и мармелада.

Е110 запрещена в Финляндии, Норвегии, США и других странах. В Украине пока разрешена.

Е122 - азорубин, кармуазин

Применяется для покраски продуктов в красные оттенки. Чаще всего добавку Е122 можно встретить в джемах, сиропах, мармеладах, кондитерских изделиях, напитках и соках красного цвета.

В некоторых странах добавку Е122 относят к группе канцерогенов - веществ, повышающих вероятность образования раковых опухолей.

В Японии, Канаде, Норвегии, Австрии, Швеции и США азорубин запрещено использовать. В Украине сегодня она разрешена.

Е124 - понсо 4R, алый 4R

В США, Финляндии, Норвегии и других странах краситель Е124 включен в список запрещенных веществ, как канцероген, который может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Добавка Е124 применяется при изготовлении рыбо- и мясопродуктов, молочных десертов, тортов и сырных изделий.

Пищевая добавка Е124 разрешена для использования в пищевой промышленности в Украине.