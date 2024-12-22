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Врач назвал инфекцию, которую можно подхватить от тренажеров в спортзале

Названа инфекция, которой можно заразиться в тренажерном зале (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Врач заявил, что посетители спортзала могут заразиться хламидиозом от тренажеров. Хламидийный конъюнктивит может проявляться "розовыми глазами" и стоит вовремя начать лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Morror.

Как можно заразиться

Доктор Джо Уиттингтон высказался относительно странных утверждений о том, что инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может распространяться через оборудование в тренажерном зале.

Беспокойство впервые распространилось в сети после того, как один пользователь заявил, что он заразился после того, как вытер глаза полотенцем, которое положил на сиденье тренажера.

Тогда он обратился к врачу с жалобами на "розовые глаза", которая свидетельствует о конъюнктивите - инфекции век. Однако, причиной может быть хламидиоз.

Но кроме этих классических признаков, на которые не всегда обращают внимание, стоит выделить еще один: инфекцию глаз.

Хламидийный конъюнктивит поражает один глаз, хотя может охватывать и оба. Среди основных симптомов: отек века, красные/розовые глаза, образование корочки на ресницах, ухудшение зрения и слипание век.

Такая инфекция имеет свой инкубационный период: 1-2 недели. Сама болезнь, если ее не лечить, может длиться до 18 месяцев. Для устранения инфекции предлагается антибиотикотерапия.

 

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