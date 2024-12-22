Врач назвал инфекцию, которую можно подхватить от тренажеров в спортзале

Врач заявил, что посетители спортзала могут заразиться хламидиозом от тренажеров. Хламидийный конъюнктивит может проявляться "розовыми глазами" и стоит вовремя начать лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Morror .

Как можно заразиться

Доктор Джо Уиттингтон высказался относительно странных утверждений о том, что инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может распространяться через оборудование в тренажерном зале.

Беспокойство впервые распространилось в сети после того, как один пользователь заявил, что он заразился после того, как вытер глаза полотенцем, которое положил на сиденье тренажера.

Тогда он обратился к врачу с жалобами на "розовые глаза", которая свидетельствует о конъюнктивите - инфекции век. Однако, причиной может быть хламидиоз.

"Скорее всего, кто-то вспотел на сиденье тренажера, на которое вы положили свое полотенце и вытерли ваше лицо, что спровоцировало покраснение глаз", - утверждает он.

У большинства людей, имеющих хламидиоз, нет никаких симптомов и они могут проявляться по-разному у мужчин и женщин. Они также могут проявиться через неделю или через несколько месяцев после заражения.

Симптомы хламидиоза

К симптомам хламидиоза у женщин относят:

выделения из влагалища, которые не являются нормальными

кровотечения после секса или между менструациями

ощущение жжения во время мочеиспускания

боль в нижней части живота

Симптомы хламидиоза у мужчин

белые, мутные или водянистые выделения

жжение и зуд вокруг полового органа

ощущение жжения во время мочеиспускания

Другие симптомы у мужчин и женщин

боль в горле

покраснение глаз, боль и выделения

Но кроме этих классических признаков, на которые не всегда обращают внимание, стоит выделить еще один: инфекцию глаз.

Хламидийный конъюнктивит поражает один глаз, хотя может охватывать и оба. Среди основных симптомов: отек века, красные/розовые глаза, образование корочки на ресницах, ухудшение зрения и слипание век.

Такая инфекция имеет свой инкубационный период: 1-2 недели. Сама болезнь, если ее не лечить, может длиться до 18 месяцев. Для устранения инфекции предлагается антибиотикотерапия.