Врач назвал инфекцию, которую можно подхватить от тренажеров в спортзале
Врач заявил, что посетители спортзала могут заразиться хламидиозом от тренажеров. Хламидийный конъюнктивит может проявляться "розовыми глазами" и стоит вовремя начать лечение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Morror.
Как можно заразиться
Доктор Джо Уиттингтон высказался относительно странных утверждений о том, что инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может распространяться через оборудование в тренажерном зале.
Беспокойство впервые распространилось в сети после того, как один пользователь заявил, что он заразился после того, как вытер глаза полотенцем, которое положил на сиденье тренажера.
Тогда он обратился к врачу с жалобами на "розовые глаза", которая свидетельствует о конъюнктивите - инфекции век. Однако, причиной может быть хламидиоз.
"Скорее всего, кто-то вспотел на сиденье тренажера, на которое вы положили свое полотенце и вытерли ваше лицо, что спровоцировало покраснение глаз", - утверждает он.
У большинства людей, имеющих хламидиоз, нет никаких симптомов и они могут проявляться по-разному у мужчин и женщин. Они также могут проявиться через неделю или через несколько месяцев после заражения.
Симптомы хламидиоза
К симптомам хламидиоза у женщин относят:
- выделения из влагалища, которые не являются нормальными
- кровотечения после секса или между менструациями
- ощущение жжения во время мочеиспускания
- боль в нижней части живота
Симптомы хламидиоза у мужчин
- белые, мутные или водянистые выделения
- жжение и зуд вокруг полового органа
- ощущение жжения во время мочеиспускания
Другие симптомы у мужчин и женщин
- боль в горле
- покраснение глаз, боль и выделения
Но кроме этих классических признаков, на которые не всегда обращают внимание, стоит выделить еще один: инфекцию глаз.
Хламидийный конъюнктивит поражает один глаз, хотя может охватывать и оба. Среди основных симптомов: отек века, красные/розовые глаза, образование корочки на ресницах, ухудшение зрения и слипание век.
Такая инфекция имеет свой инкубационный период: 1-2 недели. Сама болезнь, если ее не лечить, может длиться до 18 месяцев. Для устранения инфекции предлагается антибиотикотерапия.
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