Врач назвал главную особенность нового COVID и рассказал, как уберечься

В чем особенность нового штамма коронавируса

По словам медика, из Омикрона вирус мутировал в новый штамм. Хотя в Уэльсе пока не зарегистрировано случаев мутации, были сообщения о новом варианте Covid в Англии и Шотландии.

Доктор Атертон сообщил, что новый вирус передается намного легче, именно это его беспокоит.

"И у нас есть некоторые доказательства того, что он может более передаваться в закрытых помещениях, таких как дома престарелых, тюрьмы, больницы", - сказал он.

Как уберечься от нового штамма

К счастью, доктор Атертон считает, что существующие вакцины по-прежнему смогут предотвратить последствия для здоровья от нового штамма.

В связи с этим он призвал всех, кто имеет право на вакцину, "пойти и получить ее".

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило, что предварительные данные свидетельствуют о том, что вакцина по-прежнему будет эффективна против штамма BA.2.86.

Хотя текущие данные полностью не подтверждены, нет никаких доказательств того, что BA.2.86 с большей вероятностью может вызвать серьезные заболевания у людей, чем циркулирующие в настоящее время штаммы.