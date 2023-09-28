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Врач назвал главную особенность нового COVID и рассказал, как уберечься

Чем опасен новый штамм COVID (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Главный медицинский директор Уэльса доктор сэр Фрэнк Атертон выразил обеспокоенность по поводу нового варианта Covid, BA.2.86.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

В чем особенность нового штамма коронавируса

По словам медика, из Омикрона вирус мутировал в новый штамм. Хотя в Уэльсе пока не зарегистрировано случаев мутации, были сообщения о новом варианте Covid в Англии и Шотландии.

Доктор Атертон сообщил, что новый вирус передается намного легче, именно это его беспокоит.

"И у нас есть некоторые доказательства того, что он может более передаваться в закрытых помещениях, таких как дома престарелых, тюрьмы, больницы", - сказал он.

Как уберечься от нового штамма

К счастью, доктор Атертон считает, что существующие вакцины по-прежнему смогут предотвратить последствия для здоровья от нового штамма.

В связи с этим он призвал всех, кто имеет право на вакцину, "пойти и получить ее".

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило, что предварительные данные свидетельствуют о том, что вакцина  по-прежнему будет эффективна против штамма BA.2.86.

Хотя текущие данные полностью не подтверждены, нет никаких доказательств того, что BA.2.86 с большей вероятностью может вызвать серьезные заболевания у людей, чем циркулирующие в настоящее время штаммы.

Читайте также, в Европе лютует серьезный вирус, который может зацепить многих.

Ранее врач предупредил про новый штамм COVID и назвал симптомы.

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