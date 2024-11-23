Врач назвал очень опасные напитки, которые могут повредить вашему организму

Современный ритм жизни часто заставляет нас искать быстрые способы взбодриться. Для многих решений становятся энергетические напитки. Но безопасны ли они для вашего организма?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Энергетики содержат компоненты, стимулирующие организм, но могут иметь нежелательные последствия:
Кофеин
Основной стимулятор, активирующий нервную систему. Содержимое в банке энергетика может превышать 200-300 мг, что близко к безопасной суточной норме. Для сравнения, в чашечке кофе содержится 80-120 мг кофеина.
Сахар
В некоторых напитках его до 30-50 г на банке – это примерно 6-10 чайных ложек! Чрезмерное потребление сахара способствует ожирению, развитию диабета, проблемам с зубами и повышению уровня инсулина.
Таурин
Аминокислота, работающая в синергии с кофеином, усиливая его стимулирующее действие. Хотя таурин естественно находится в организме, дополнительные дозы в напитках могут вызвать перенапряжение нервной системы.
Экстракты растений (гуарана, женьшень, мате)
Эти натуральные добавки содержат также кофеин и стимуляторы. Они усиливают общий эффект, что может повлечь за собой чрезмерную активность, тревожность или проблемы со сном.
Искусственные подсластители и красители
В "бессахарных" версиях энергетиков вместо сахара используют подсластители, которые не всегда безопасны для здоровья.
Сердечно-сосудистая система
Энергетики увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают АД. Это создает риск развития аритмий, гипертонии, инсультов и даже сердечных приступов, особенно у людей с заболеваниями сердца.
Нервная система
Высокие дозы кофеина могут вызывать тревожность, нервозность, бессонницу, раздражительность и зависимость. У подростков и молодежи это может влиять на развитие мозга и концентрироваться.
Желудочно-кишечный тракт
Высокая кислотность энергетиков раздражает желудок, повышая риск гастрита, изжоги и язвенной болезни.
Обезвоживание
Мочегонный эффект кофеина может приводить к потере жидкости, что чревато физическими нагрузками или жарой.
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