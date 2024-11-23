Врач назвал очень опасные напитки, которые могут повредить вашему организму

Состав энергетических напитков

Энергетики содержат компоненты, стимулирующие организм, но могут иметь нежелательные последствия:

Кофеин

Основной стимулятор, активирующий нервную систему. Содержимое в банке энергетика может превышать 200-300 мг, что близко к безопасной суточной норме. Для сравнения, в чашечке кофе содержится 80-120 мг кофеина.

Сахар

В некоторых напитках его до 30-50 г на банке – это примерно 6-10 чайных ложек! Чрезмерное потребление сахара способствует ожирению, развитию диабета, проблемам с зубами и повышению уровня инсулина.

Таурин

Аминокислота, работающая в синергии с кофеином, усиливая его стимулирующее действие. Хотя таурин естественно находится в организме, дополнительные дозы в напитках могут вызвать перенапряжение нервной системы.

Экстракты растений (гуарана, женьшень, мате)

Эти натуральные добавки содержат также кофеин и стимуляторы. Они усиливают общий эффект, что может повлечь за собой чрезмерную активность, тревожность или проблемы со сном.

Искусственные подсластители и красители

В "бессахарных" версиях энергетиков вместо сахара используют подсластители, которые не всегда безопасны для здоровья.

Риски для здоровья

Сердечно-сосудистая система

Энергетики увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают АД. Это создает риск развития аритмий, гипертонии, инсультов и даже сердечных приступов, особенно у людей с заболеваниями сердца.

Нервная система

Высокие дозы кофеина могут вызывать тревожность, нервозность, бессонницу, раздражительность и зависимость. У подростков и молодежи это может влиять на развитие мозга и концентрироваться.

Желудочно-кишечный тракт

Высокая кислотность энергетиков раздражает желудок, повышая риск гастрита, изжоги и язвенной болезни.

Обезвоживание

Мочегонный эффект кофеина может приводить к потере жидкости, что чревато физическими нагрузками или жарой.

Как использовать энергетики без вреда для здоровья?