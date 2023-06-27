Врач назвал четыре продукта, которые являются "основными виновниками" инсульта

Какие продукты могут провоцировать риск инсульта

Обработанное мясо

Масло

Печенье

Жареная еда

Поскольку большинство инсультов связаны с накоплением жировых бляшек (атером) в артериях, снабжающих ваш мозг, продукты, которые способствуют этому, увеличивают риск.

"Насыщенные жиры и трансжиры являются основными виновниками и включают такие продукты, как переработанное мясо (например, колбасы и гамбургеры), масло, печенье и жареные продукты, и это лишь некоторые из них", - отметил медик.

Однако есть и другие продукты, которые также могут повысить риск.

Повышенное кровяное давление также вызывает образование атером, и поэтому высокое потребление соли (например, содержащихся в чипсах и беконе) увеличивает риск возникновения болезней.

Высокое потребление сахара (например, газированных напитков) является еще одним ключевым фактором риска инсульта, отчасти из-за его связи с увеличением веса и диабетом 2 типа, который вызывает повреждение и воспаление артерий.

Некоторые продукты могут иметь противоположный эффект и снизить вероятность инсульта. Это овощи и фрукты.

Симптомы инсульта

Лицо человека может скривиться на одну сторону, человек не может улыбаться, перекошен рот или глаз

Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.

Речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что не спит

Срочно обратитесь к врачу, если обнаружили хотя бы один из указанных симптомов!

