Врач назвал 5 заболеваний, которые могут мешать похудеть

Многие люди после праздников решают сбросить лишние килограммы, которые они набрали на Рождество и Новый год. Есть определенные заболевания, которые могут мешать похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.
По словам врача, есть пять медицинских причин, которые могут препятствовать похудению.
Людям с пониженной работой щитовидной железы может быть трудно похудеть. Увеличение веса может быть общим симптомом этого состояния с чувством усталости, депрессии и неспособности переносить холод.
Это самая распространенная причина лишнего веса. Чаще всего случаются аутоиммунные тиреоидиты. Это хронический воспалительный процесс в щитовидной железе, который сопровождается недостаточной выработкой гормонов.
При наличии определенного заболевания похудеть возможно. Для этого важно сначала прийти на прием к врачу, чтобы он провел обследование.
Затем врач может назначить УЗИ щитовидной железы, надпочечников, анализ крови на гормональный фон. В зависимости от установленной причины назначаются либо рекомендации питания, либо медикаментозное или хирургическое лечение.
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