RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Врач назвал 5 заболеваний, которые могут мешать похудеть

Какие болезни могут мешать похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди после праздников решают сбросить лишние килограммы, которые они набрали на Рождество и Новый год. Есть определенные заболевания, которые могут мешать похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Что может мешать похудеть

По словам врача, есть пять медицинских причин, которые могут препятствовать похудению.

Людям с пониженной работой щитовидной железы может быть трудно похудеть. Увеличение веса может быть общим симптомом этого состояния с чувством усталости, депрессии и неспособности переносить холод.

Это самая распространенная причина лишнего веса. Чаще всего случаются аутоиммунные тиреоидиты. Это хронический воспалительный процесс в щитовидной железе, который сопровождается недостаточной выработкой гормонов.

С чего начать процесс похудения

При наличии определенного заболевания похудеть возможно. Для этого важно сначала прийти на прием к врачу, чтобы он провел обследование.

Затем врач может назначить УЗИ щитовидной железы, надпочечников, анализ крови на гормональный фон. В зависимости от установленной причины назначаются либо рекомендации питания, либо медикаментозное или хирургическое лечение.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеВесВрачиЗдоровье