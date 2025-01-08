Врач назвал 5 заболеваний, которые могут мешать похудеть
Многие люди после праздников решают сбросить лишние килограммы, которые они набрали на Рождество и Новый год. Есть определенные заболевания, которые могут мешать похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.
Что может мешать похудеть
По словам врача, есть пять медицинских причин, которые могут препятствовать похудению.
Людям с пониженной работой щитовидной железы может быть трудно похудеть. Увеличение веса может быть общим симптомом этого состояния с чувством усталости, депрессии и неспособности переносить холод.
Это самая распространенная причина лишнего веса. Чаще всего случаются аутоиммунные тиреоидиты. Это хронический воспалительный процесс в щитовидной железе, который сопровождается недостаточной выработкой гормонов.
Доктор Ахмед предложил женщинам также пройти проверку на наличие синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который может ограничить ваши планы похудения.
Признаки обычно становятся очевидными в позднем подростковом возрасте или в начале 20 лет. Многие женщины обнаруживают у себя СПКЯ, когда им трудно забеременеть.
Он также сказал, что гормоны играют важную роль в похудении и любой дисбаланс из-за менопаузы и низкого уровня тестостерона у мужчин блокировать потерю веса.
Чрезмерный уровень кортизола - гормона стресса, может препятствовать потере веса.
Пятая причина является самой очевидной, но ее довольно часто пропускают. Антидепрессанты, нейролептики и даже некоторые лекарства от диабета также могут мешать похудеть.
С чего начать процесс похудения
При наличии определенного заболевания похудеть возможно. Для этого важно сначала прийти на прием к врачу, чтобы он провел обследование.
Затем врач может назначить УЗИ щитовидной железы, надпочечников, анализ крови на гормональный фон. В зависимости от установленной причины назначаются либо рекомендации питания, либо медикаментозное или хирургическое лечение.
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