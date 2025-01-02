Врач назвал 4 способа проверить здоровье вашей печени дома

4 способа проверить состояние печени дома

Во-первых, посмотрите, не пожелтела ли ваша кожа и глаза, особенно при естественном освещении. Это может свидетельствовать о дисфункции печени.

Во-вторых, темно-желтая или янтарная моча может свидетельствовать о проблемах с печенью. Нормальная моча должна быть бледно-желтого цвета.

В-третьих, следите за отеком вокруг среднего отдела тела, который может свидетельствовать о накоплении жидкости из-за проблем с печенью.

В-четвертых, если ваш стул бледного или глинистого цвета, это может свидетельствовать о проблемах с печенью.

По словам врача, существует много различных типов заболеваний печени. Вы можете помочь предотвратить некоторые из них, поддерживая здоровый вес и соблюдая рекомендуемые лимиты алкоголя, если вы его употребляете.

Симптомы заболеваний печени

ощущение постоянной усталости и слабости

потеря аппетита, что может привести к потере веса

потеря полового влечения (либидо)

желтуха кожи и белков глаз

зуд кожи

Как предотвратить болезни печени

Три основные причины заболеваний печени:

ожирение

недиагностированная инфекция гепатита

злоупотребление алкоголем

Вы можете уменьшить риск многих типов заболеваний печени с помощью некоторых простых изменений в образе жизни. Поддерживайте здоровый вес и не употребляйте алкоголь!