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Врач назвал 4 способа проверить здоровье вашей печени дома

Фото: Как проверить, здорова ли ваша печень (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Здорова ли ваша печень, которая является одним из важнейших органов? У вас есть способ это проверить да еще и дома. Врач поделился четырьмя способами, которыми каждый может проверить состояние своей печени, не идя к медикам.

Как именно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Саураба Сети.

4 способа проверить состояние печени дома

Во-первых, посмотрите, не пожелтела ли ваша кожа и глаза, особенно при естественном освещении. Это может свидетельствовать о дисфункции печени.

Во-вторых, темно-желтая или янтарная моча может свидетельствовать о проблемах с печенью. Нормальная моча должна быть бледно-желтого цвета.

В-третьих, следите за отеком вокруг среднего отдела тела, который может свидетельствовать о накоплении жидкости из-за проблем с печенью.

В-четвертых, если ваш стул бледного или глинистого цвета, это может свидетельствовать о проблемах с печенью.

По словам врача, существует много различных типов заболеваний печени. Вы можете помочь предотвратить некоторые из них, поддерживая здоровый вес и соблюдая рекомендуемые лимиты алкоголя, если вы его употребляете.

Симптомы заболеваний печени

  • ощущение постоянной усталости и слабости
  • потеря аппетита, что может привести к потере веса
  • потеря полового влечения (либидо)
  • желтуха кожи и белков глаз
  • зуд кожи

Как предотвратить болезни печени

Три основные причины заболеваний печени:

  • ожирение
  • недиагностированная инфекция гепатита
  • злоупотребление алкоголем

Вы можете уменьшить риск многих типов заболеваний печени с помощью некоторых простых изменений в образе жизни. Поддерживайте здоровый вес и не употребляйте алкоголь!

@doctorsethimd

Liver Specialist : 4 Simple At-Home Tests to Check Your Liver Health #fattyliver #medical

original sound - Doctor Sethi

 

 

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