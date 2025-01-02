Врач назвал 4 способа проверить здоровье вашей печени дома

Здорова ли ваша печень, которая является одним из важнейших органов? У вас есть способ это проверить да еще и дома. Врач поделился четырьмя способами, которыми каждый может проверить состояние своей печени, не идя к медикам.
Как именно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Саураба Сети.
Во-первых, посмотрите, не пожелтела ли ваша кожа и глаза, особенно при естественном освещении. Это может свидетельствовать о дисфункции печени.
Во-вторых, темно-желтая или янтарная моча может свидетельствовать о проблемах с печенью. Нормальная моча должна быть бледно-желтого цвета.
В-третьих, следите за отеком вокруг среднего отдела тела, который может свидетельствовать о накоплении жидкости из-за проблем с печенью.
В-четвертых, если ваш стул бледного или глинистого цвета, это может свидетельствовать о проблемах с печенью.
По словам врача, существует много различных типов заболеваний печени. Вы можете помочь предотвратить некоторые из них, поддерживая здоровый вес и соблюдая рекомендуемые лимиты алкоголя, если вы его употребляете.
Три основные причины заболеваний печени:
Вы можете уменьшить риск многих типов заболеваний печени с помощью некоторых простых изменений в образе жизни. Поддерживайте здоровый вес и не употребляйте алкоголь!
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Liver Specialist : 4 Simple At-Home Tests to Check Your Liver Health #fattyliver #medicaloriginal sound - Doctor Sethi
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