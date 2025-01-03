Врач назвал 4 симптома редкого рака, который становится все более распространенным

Рак щитовидной железы, который раньше был редким, сейчас становится все довольно распространенным. Врач назвал основные симптомы, которые помогут обнаружить заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.
это редкое заболевание, которое возникает, когда аномальные клетки щитовидной железы растут бесконтрольно.
"Этот тип рака растет и по прогнозам количество случаев может только увеличиваться", - сказал он.
@dra_says This cancer is rising, especially in young people. Educational purposes only. #cancer #thyroidcancer #thyroidcancerawarness #thyroidproblems #thyroidhealth #doctor #privatedoctor #privategp#cancerfighter original sound - Dr Ahmed
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