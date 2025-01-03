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Врач назвал 4 симптома редкого рака, который становится все более распространенным

Врач рассказал, почему возникает рак щитовидной железы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рак щитовидной железы, который раньше был редким, сейчас становится все довольно распространенным. Врач назвал основные симптомы, которые помогут обнаружить заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.

это редкое заболевание, которое возникает, когда аномальные клетки щитовидной железы растут бесконтрольно.

"Этот тип рака растет и по прогнозам количество случаев может только увеличиваться", - сказал он.

 

@dra_says This cancer is rising, especially in young people. Educational purposes only. #cancer #thyroidcancer #thyroidcancerawarness #thyroidproblems #thyroidhealth #doctor #privatedoctor #privategp#cancerfighter original sound - Dr Ahmed
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