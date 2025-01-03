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Врач назвал 4 симптома редкого рака, который становится все более распространенным

Пятница 03 января 2025 15:35
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Врач назвал 4 симптома редкого рака, который становится все более распространенным Врач рассказал, почему возникает рак щитовидной железы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рак щитовидной железы, который раньше был редким, сейчас становится все довольно распространенным. Врач назвал основные симптомы, которые помогут обнаружить заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Доктор Ахмед сказал, что это редкое заболевание, которое возникает, когда аномальные клетки щитовидной железы растут бесконтрольно.

"Этот тип рака растет и по прогнозам количество случаев может только увеличиваться", - сказал он.

По словам врача, есть некоторые тревожные симптомы, на которые вы можете обратить внимание. Самым распространенным признаком является небольшая "шишка" в нижней части шеи, которая со временем увеличивается.

Другие общие признаки включают:

  • охрипший голос или боль в горле (длится более 4 недель)
  • затрудненное глотание
  • ощущение, будто что-то давит в шее

К тому же есть много других более редких симптомов, которые могут быть вызваны проблемами щитовидной железы и могут указывать на рак. В частности, при любом постоянном покраснении лица или внезапной потере веса нужно немедленно обратиться к врачу.

В репродуктивном возрасте рак щитовидной железы чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Он достигает своего пика у женщин от 40 до 44 лет, тогда как у мужчин больше шансов заболеть в возрасте от 70 до 74 лет.

Хирургическое вмешательство является самым распространенным методом лечения рака щитовидной железы.

С целью профилактики, своевременного выявления и лечения заболеваний ЩЖ, необходимо:

  • проводить ультразвуковое исследование ЩЖ 1 раз в год
  • в случае выявления отклонений от нормы - придерживаться рекомендаций эндокринолога
  • в случае выявления узловых образований - немедленно обратиться за помощью к хирургу-эндокринологу

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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