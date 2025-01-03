Врач назвал 4 симптома редкого рака, который становится все более распространенным
Рак щитовидной железы, который раньше был редким, сейчас становится все довольно распространенным. Врач назвал основные симптомы, которые помогут обнаружить заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.
Какие симптомы нельзя игнорировать
Доктор Ахмед сказал, что это редкое заболевание, которое возникает, когда аномальные клетки щитовидной железы растут бесконтрольно.
"Этот тип рака растет и по прогнозам количество случаев может только увеличиваться", - сказал он.
По словам врача, есть некоторые тревожные симптомы, на которые вы можете обратить внимание. Самым распространенным признаком является небольшая "шишка" в нижней части шеи, которая со временем увеличивается.
Другие общие признаки включают:
- охрипший голос или боль в горле (длится более 4 недель)
- затрудненное глотание
- ощущение, будто что-то давит в шее
К тому же есть много других более редких симптомов, которые могут быть вызваны проблемами щитовидной железы и могут указывать на рак. В частности, при любом постоянном покраснении лица или внезапной потере веса нужно немедленно обратиться к врачу.
В репродуктивном возрасте рак щитовидной железы чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Он достигает своего пика у женщин от 40 до 44 лет, тогда как у мужчин больше шансов заболеть в возрасте от 70 до 74 лет.
Хирургическое вмешательство является самым распространенным методом лечения рака щитовидной железы.
С целью профилактики, своевременного выявления и лечения заболеваний ЩЖ, необходимо:
- проводить ультразвуковое исследование ЩЖ 1 раз в год
- в случае выявления отклонений от нормы - придерживаться рекомендаций эндокринолога
- в случае выявления узловых образований - немедленно обратиться за помощью к хирургу-эндокринологу
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