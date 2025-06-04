Врач назвал 2 продукта, которые ускоряют рак и разрушают здоровье

Кардиолог заявил, что два популярных продукта убивают наш организм каждый день. Многие люди включают их в свой рацион.

О какой именно еде идет речь, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Аурелио Рохаса.

Какие два продукта в рационе медленно разрушают наш организм

По словам эксперта по вопросам сердца, все дело в сахаре и рафинированной пшеничной муке.

Врач сообщил, что за последние годы рак среди молодежи увеличился на 80%, и эти продукты являются общим фактором. Доктор Рохас объясняет, что эти продукты повышают уровень инсулина, который действует как фактор роста, стимулируя размножение раковых клеток.

Исследования показали связь между высокими сывороточными концентрациями инсулиноподобных факторов роста (ИФР) и повышенным риском рака молочной железы, простаты, колоректального рака и рака легких.

Интерес к инсулиноподобным факторам роста (IGF) и их влиянию на канцерогенез в последнее время возрос, поскольку высокие концентрации IGF1 в сыворотке крови связаны с повышенным риском рака молочной железы, простаты, колоректального рака и легких.

Специалист советует избегать этих ингредиентов, чтобы снизить риск связанных проблем со здоровьем, и предлагает изучать более безопасные альтернативы в ежедневном рационе.

Чтобы снизить риск связанных с этим проблем со здоровьем, лучше всего сократить или полностью прекратить потребление содержащих их продуктов.

Чем так вреден сахар

Напомним, что во всем нужна мера. Так, чрезмерное употребление сахара может нанести вред организму, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, такие как ожирение, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, кариес, а также проблемы с кожей. Сахар также может вызвать воспаление в организме и привести к проблемам с метаболизмом.